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  4. Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.01.2020 18:45 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.619.038.804 Koza Madencilik 1.020.532.328 İpek Doğal Enerji 992.645.193 Petkim 757.524.665 Halkbank 661.005.186 ASELSAN 624.416.392 Kardemir (D) 585.678.241 Şişe Cam 350.842.476 Odaş Elektrik 320.001.974 İş GMYO 317.482.510 Emlak Konut GMYO 263.667.401 İş Fin.Kir. 219.314.977 Garanti Bankası 204.975.633 Albaraka Türk 201.378.453 Koza Altın 196.706.571 Tüpraş 194.501.948 Yapı ve Kredi Bank. 191.788.145 Vakıflar Bankası 191.658.297 Akbank 187.863.966 Tekfen Holding 185.253.074(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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