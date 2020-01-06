Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.879.811.619 ASELSAN 1.056.855.031 İpek Doğal Enerji 546.038.051 Kardemir (D) 430.256.500 Koza Madencilik 405.722.580 Petkim 404.853.044 Garanti Bankası 403.435.649 İş GMYO 387.620.844 Şişe Cam 343.498.306 Halkbank 322.463.102 İş Fin.Kir. 300.706.437 Alarko GMYO 271.312.144 Albaraka Türk 251.910.133 Koza Altın 244.500.291 Akbank 212.482.606 Ereğli Demir Çelik 211.118.429 Emlak Konut GMYO 197.378.826 Tüpraş 179.942.613 Odaş Elektrik 159.597.534 Soda Sanayii 143.263.476(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

