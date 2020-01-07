Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.226.157.083 ASELSAN 790.162.722 Albaraka Türk 421.174.610 İş Finansal Kiralama 345.955.130 İpek Doğal Enerji 328.688.604 Tüpraş 264.541.888 Kardemir (D) 263.007.957 Petkim 261.040.177 Garanti Bankası 252.208.761 Şişe Cam 216.369.183 Halkbank 200.043.516 Ereğli Demir Çelik 196.234.092 Pegasus 189.439.592 Emlak Konut GMYO 176.464.845 Koza Madencilik 162.618.563 Doğan Holding 162.117.278 Koza Altın 147.081.786 Vestel 143.929.216 Akbank 143.178.354 İş GMYO 139.047.875(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

