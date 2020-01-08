Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.700.201.134 ASELSAN 807.541.942 Halkbank 592.480.896 Petkim 527.734.274 Garanti Bankası 526.720.989 Albaraka Türk 453.838.116 Kardemir (D) 439.798.286 Odaş Elektrik 347.567.032 Tüpraş 326.396.095 İş Fin.Kir. 309.437.075 Şişe Cam 289.775.421 Pegasus 280.267.566 İpek Doğal Enerji 269.965.236 Akbank 259.345.712 Ereğli Demir Çelik 210.572.575 Emlak Konut GMYO 196.645.998 Vakıflar Bankası 186.201.570 İş GMYO 185.380.592 Koza Madencilik 178.632.476 Güneş Sigorta 173.889.609(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

