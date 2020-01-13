Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.473.672.531 Petkim 1.514.608.444 Halkbank 728.340.551 Kardemir (D) 691.356.284 ASELSAN 537.283.769 Emlak Konut GMYO 501.952.571 Pegasus 435.747.694 Şişe Cam 420.200.745 Garanti Bankası 400.411.400 Tüpraş 380.918.996 Ereğli Demir Çelik 356.361.068 Albaraka Türk 332.561.519 İş Fin.Kir. 311.559.278 İpek Doğal Enerji 309.409.012 İş GMYO 281.629.063 Yapı ve Kredi Bank. 273.089.396 Akbank 268.886.045 Odaş Elektrik 249.321.064 İş Bankası (C) 233.271.231 Koza Madencilik 227.355.950(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

