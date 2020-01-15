Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.056.552.128 Güneş Sigorta 1.468.461.271 Kardemir (D) 948.478.976 Emlak Konut GMYO 823.354.902 Petkim 766.053.118 Şişe Cam 648.741.757 Halkbank 526.465.275 ASELSAN 456.890.530 Albaraka Türk 420.900.024 Ereğli Demir Çelik 337.100.780 Tüpraş 300.989.337 Garanti Bankası 298.163.559 Karsan Otomotiv 247.019.147 Sabancı Holding 238.412.566 İş Bankası (C) 234.226.102 Tekfen Holding 204.849.774 İş Fin.Kir. 198.676.955 Vakıflar Bankası 192.074.097 İş GMYO 186.537.216 Akbank 169.353.637(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

