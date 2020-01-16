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  4. Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.01.2020 18:38 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 3.342.318.500 Petkim 860.686.654 Güneş Sigorta 847.625.810 Akbank 788.001.745 Pegasus 644.104.281 Kardemir (D) 620.925.918 Halkbank 589.569.390 Emlak Konut GMYO 584.936.906 Garanti Bankası 495.567.270 Şişe Cam 452.428.302 ASELSAN 450.994.012 Tüpraş 426.286.768 İş GMYO 373.821.852 Albaraka Türk 346.885.008 Yapı ve Kredi Bank. 312.750.071 Ereğli Demir Çelik 305.724.601 İş Bankası (C) 303.758.421 Vakıflar Bankası 254.776.033 Tekfen Holding 245.700.998 Koza Altın 203.850.112(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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