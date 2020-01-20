Borsada işlem hacmi sıralaması,

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.468.637.243 İş Fin.Kir. 1.134.874.672 Petkim 1.033.180.827 Kardemir (D) 543.735.333 Aselsan 422.377.775 T. Halk Bankası 350.323.562 İş GMYO 341.321.862 Güneş Sigorta 300.432.445 Pegasus 288.123.993 Ereğli Demir Çelik 284.375.094 Garanti Bankası 278.332.926 Vakıflar Bankası 272.748.479 Şişe Cam 237.020.631 Tüpraş 216.955.522 Emlak Konut GMYO 193.134.942 Akbank 188.083.738 Albaraka Türk 183.124.823 İpek Doğal Enerji 169.619.330 Odaş Elektrik 164.159.949 Yapı ve Kredi Bank. 156.263.236(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

