Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.760.489.723İş Fin.Kir.1.399.669.304Petkim698.541.844Kardemir (D)531.881.798T. Halk Bankası513.794.612Emlak Konut GMYO454.544.728Albaraka Türk407.102.257Garanti Bankası359.474.153Odaş Elektrik345.116.976Aselsan323.074.333Akbank308.168.515Soda Sanayii296.681.130Güneş Sigorta295.124.314Eczacıbaşı İlaç289.208.362Tüpraş255.119.295Ereğli Demir Çelik245.604.044İş GMYO241.098.885Vakıflar Bankası222.685.815Şişe Cam211.452.701Zorlu Enerji195.437.700(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

