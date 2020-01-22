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Borsada işlem hacmi sıralaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2020 18:51 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.672.490.785 İpek Doğal Enerji 1.115.911.768 T. Halk Bankası 1.038.825.095 Kardemir (D) 789.971.143 Petkim 699.441.742 Koza Madencilik 668.955.015 İş Fin.Kir. 576.097.604 Albaraka Türk 467.562.136 Garanti Bankası 409.641.926 Aselsan 384.644.923 Akbank 337.585.663 Odaş Elektrik 318.186.589 Tüpraş 305.227.338 Şişe Cam 279.902.300 Ereğli Demir Çelik 256.706.170 Emlak Konut GMYO 253.525.424 Soda Sanayii 239.244.979 Vakıflar Bankası 236.519.633 Eczacıbaşı İlaç 233.931.204 Koza Altın 205.346.450(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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