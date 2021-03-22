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Borsada kayıplar yüzde 9’u aştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.03.2021 14:36 | Son Güncelleme

Merkez Bankası başkanının değişmesi sonrası haftaya sert düşüşle başlayan İstanbul Borsa’da işlemlere iki kez ara verilmesinin ardından kayıplar yüzde 9’un üzerine çıktı.

Borsada kayıplar yüzde 9’u aştı

Merkez Bankası başkanı Naci Ağbal’ın sürpriz bir şekilde görevden alınması sonrası haftaya sert düşüşle başlayan İstanbul Borsa’da iki kez ara verilen işlemler yeniden başladı. Yüzde 6,65 düşüşle açılan borsada devre kesici uygulamasının iki kez açılması sonrası üçüncü başlangıç yapıldı. BIST 100’de kayıplar yüzde 9’un üzerine çıktı.

BIST, devre kesici uygulaması ilk açıldığında "Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur" açıklaması yaptı. BIST'in açıklamasına göre TSİ 10.30'da işlemlerin yeniden başlatılması planlanıyordu ancak sekiz dakika sonra 10:38 itibarıyla yeniden devre kesici devreye sokuldu. BIST'in açıklamasında, TSİ 11:08:20'den itibaren seansın kaldığı yerden devam edeceği kaydedilmişti.

DW / BÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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