Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 237.748 -0,22 BIST ANKARA 144.708 -0,22 BIST ANTALYA 87.122 0,98 BIST BALIKESİR 101.693 -0,26 BIST BURSA 201.691 0,87 BIST DENIZLI 142.845 -1,08 BIST ISTANBUL 116.715 0,19 BIST IZMIR 194.477 0,17 BIST KAYSERI 456.636 -0,84 BIST KOCAELI 247.901 1,04 BIST KONYA 96.892 0,89 BIST TEKIRDAĞ 380.009 -0,39(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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