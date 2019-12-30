Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 244.877 3,10 BIST ANKARA 145.525 1,22 BIST ANTALYA 90.171 1,33 BIST BALIKESİR 104.349 0,64 BIST BURSA 200.480 -0,04 BIST DENIZLI 138.454 -0,18 BIST ISTANBUL 117.878 1,06 BIST IZMIR 197.049 1,16 BIST KAYSERI 474.406 1,83 BIST KOCAELI 249.017 0,41 BIST KONYA 97.009 0,05 BIST TEKIRDAĞ 384.337 0,35(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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