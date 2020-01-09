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  4. Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.01.2020 18:34 | Son Güncelleme

Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 251.211 3,24 BIST ANKARA 156.066 3,70 BIST ANTALYA 94.906 7,07 BIST BALIKESİR 109.759 5,47 BIST BURSA 206.177 4,47 BIST DENIZLI 136.142 4,92 BIST ISTANBUL 119.771 4,42 BIST IZMIR 205.975 3,49 BIST KAYSERI 496.662 6,17 BIST KOCAELI 248.671 4,18 BIST KONYA 94.516 4,74 BIST TEKIRDAĞ 387.559 4,34(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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