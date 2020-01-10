Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 250.048 -0,46 BIST ANKARA 156.943 0,56 BIST ANTALYA 102.461 7,96 BIST BALIKESİR 110.220 0,42 BIST BURSA 203.805 -1,15 BIST DENIZLI 137.182 0,76 BIST ISTANBUL 120.391 0,52 BIST IZMIR 205.579 -0,19 BIST KAYSERI 500.053 0,68 BIST KOCAELI 248.990 0,13 BIST KONYA 94.351 -0,17 BIST TEKIRDAĞ 392.023 1,15(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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