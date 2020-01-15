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  4. Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2020 18:36 | Son Güncelleme

Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 258.067 -0,56 BIST ANKARA 159.601 -1,09 BIST ANTALYA 105.283 2,53 BIST BALIKESİR 118.891 3,39 BIST BURSA 208.305 0,53 BIST DENIZLI 145.899 1,42 BIST ISTANBUL 122.798 -0,09 BIST IZMIR 210.411 -0,26 BIST KAYSERI 525.566 0,19 BIST KOCAELI 250.691 -0,09 BIST KONYA 94.009 -0,29 BIST TEKIRDAĞ 423.241 -0,90(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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