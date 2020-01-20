Borsada şehir endekslerinin değişimi,

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 257.513 1,25 BIST ANKARA 160.610 0,91 BIST ANTALYA 101.951 0,11 BIST BALIKESİR 118.537 -1,56 BIST BURSA 216.113 1,05 BIST DENIZLI 149.318 -2,66 BIST ISTANBUL 124.068 0,80 BIST IZMIR 214.423 2,69 BIST KAYSERI 529.750 -0,40 BIST KOCAELI 250.343 0,82 BIST KONYA 97.343 2,10 BIST TEKIRDAĞ 432.772 1,85(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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