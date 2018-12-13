BOTAŞ'tan gaz santrallerine indirim

BOTAŞ gaz santrallerine indirim müjdesi verdi.

Habertürk'ün haberine göre; gaz fiyatı 1 Ocak'ta her bin metreküp için 1550 TL'den 1485 TL'ye düşecek. 1 Ocak-31 Mart arasında bu tarifeden gaz verilecek.

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