FİNANS

Boya sektörünün devi Filli Boya Japonlara satıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.04.2019 14:10 | Son Güncelleme

Japon Nippon, Filli Boya markasını da barındıran Betek Boya ve iştirak hisselerini satın alıyor; devir sözleşmesi imzalandı.

Boya sektörünün devi Filli Boya Japonlara satıldı

Filli Boya markasını da barındıran dekoratif boya ve yalıtım sistemleri şirketi Betek Boya ve iştiraklerine ait hisselerin Japonya merkezli Nippon Paint Holdings'e devir sözleşmesi imzalandı.

İşlemin finansal danışmanlığını yürüten Ünlü&Co'dan yapılan yazılı açıklamada, devir işleminin Rekabet Kurumu ve ilgili ön koşulların gerçekleşmesiyle tamamlanacağı belirtildi.

Açıklamada işlemin bedeli ise belirtilmedi.

Reuters'ta Betek Boya hissedarlarının şirketin yüzde 100'üne kadar satış opsiyonu için Ünlü&Co'yu yetkilendirdiği haberi Kasım ayında yer almıştı.

İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre 1988 yılında kurulan Betek Boya Kimya'nın Türkiye'de Kayseri ve Gebze'de üretim tesisleri bulunuyor. Şirket Mısır'da da boya üreterek buradan çok sayıda ülkeye ihracat yapıyor.

KAYNAK:REUTERS

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Anahtar Kelimeler:
filli boya Japon Nippon

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