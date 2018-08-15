FİNANS

Boydak Holding'den Türk lirasına destek

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.08.2018 16:48 | Son Güncelleme

TMSF tarafından yönetilen Boydak Holding'e bağlı yatırım şirketinin, 1 milyon 750 bin doları Türk lirasına çevirdiği bildirildi.

Boydak Holding'den Türk lirasına destek

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Boydak Holding'e bağlı yatırım şirketinin, 1 milyon 750 bin doları Türk lirasına çevirdiği bildirildi.

Boydak Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin, yaptığı açıklamada, son günlerde döviz kurunda yaşanan hareketliliğin tamamen spekülatif olduğunu ve ekonomik gerçeklerle izah edilemeyeceğini belirtti.

Günün tarafını belli etme ve bu spekülasyonlara karşı destek olma günü olduğunu ifade eden Ertekin, şunları kaydetti:

"Söz konusu gelişmelerin rasyonel bir gerekçesi olmadığı için psikolojiye oynanıyor, öncelikle panik olmamak lazım. Gün tarafını belli etme ve birlik olma günüdür. Destek günüdür. Destek ise sözle değil icraatla olur. Holding şirketlerimizden Bizim Menkul Değerler, 1 milyon 750 bin dolarını bozdurdu, parayı hisse senedi piyasasında değerlendirecek. Türkiye aleyhtarı yaklaşım sergileyen tüm sosyal medya kanallarında reklam kullanımlarını durduran ilk üç firmadan biriyiz. Bunun yanında spekülatif ve algıya yönelik haberlerle Türkiye vatandaşlarını ve dünyada da yatırımcıları etkilemeye çalışan Bloomberg de boykot listemizi girdi. Bloomberg ekranlarını kullanmamaya ve finans terminali üyeliğimizi de sonlandırma kararı aldık."

Ertekin, Türkiye'nin ekonomik temellerinin sağlam olduğunu vurgulayarak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı planları sonuna kadar destekleyeceklerini bildirdi. AA

PARTNER30 bin dolarlık lastiği yeniledi! Yöntem şaşırttı30 bin dolarlık lastiği yeniledi! Yöntem şaşırttı
Bakan Albayrak'la telekonferans için 3 bin yatırımcı başvurduBakan Albayrak'la telekonferans için 3 bin yatırımcı başvurdu
Ünlü yatırımcı Faber: Türk varlıklarına yatırım zamanı Ünlü yatırımcı Faber: Türk varlıklarına yatırım zamanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boydak tmsf döviz kuru

En Çok Okunan Haberler

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

Torbalı'da son iki günde 20 kilo altın ve 500 bin dolar bozduruldu

Torbalı'da son iki günde 20 kilo altın ve 500 bin dolar bozduruldu

Ünlü yatırımcı Faber: Türk varlıklarına yatırım zamanı

Ünlü yatırımcı Faber: Türk varlıklarına yatırım zamanı

Dolar ne kadar? 15 Ağustos dolar yorumları

Dolar ne kadar? 15 Ağustos dolar yorumları

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Albayrak'la telekonferans için 3 bin yatırımcı başvurdu

Bakan Albayrak'la telekonferans için 3 bin yatırımcı başvurdu

Ünlü yatırımcı Faber: Türk varlıklarına yatırım zamanı

Ünlü yatırımcı Faber: Türk varlıklarına yatırım zamanı

'Bankacılık sistemimizde herkesin parası güvende'

'Bankacılık sistemimizde herkesin parası güvende'

Altın yükseldi; talep yarı çeyreğe

Altın yükseldi; talep yarı çeyreğe

Ticaret Bakanı: ABD'nin yaptırımlarına 533 milyon dolarlık ek vergiyle karşılık verdik

Ticaret Bakanı: ABD'nin yaptırımlarına 533 milyon dolarlık ek vergiyle karşılık verdik

Merkezi yönetim bütçesi fazla verdi

Merkezi yönetim bütçesi fazla verdi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.