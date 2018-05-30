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Boykot işe yaradı, fiyatlar 50 TL birden düştü

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.05.2018 14:36 | Son Güncelleme

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Yönetim Kurulu Üyesi Necati Göksu, “Bakan Fakıbaba’nın da desteğiyle boykot kararımız başarıya ulaştı. Baklavacılar olarak protestoyu sona erdirip yeniden fıstıklı baklava üretmeye başladık. Çiftçiden 60 TL’ye alınan fıstığın fiyatı en fazla 75 TL olması gerekiyor. Baklavanın kaderini stokçulara bırakmamak için bir an evvel lisanslı depoculuğa geçilmeli” diye konuştu.

Boykot işe yaradı, fiyatlar 50 TL birden düştü

Ramazan ayıyla birlikte baklavalık fıstığın fiyatı 5 gün içinde 70 TL’den 210 TL’ye çıkınca sektörün önde gelen baklava üreticileri BAKTAD öncülüğünde fiyat artışını protesto ederek fıstıklı baklava üretmeme kararı amacına ulaştı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba’nın da desteğini alan Baklava üreticileri 1 hafta boyunca fıstıklı baklava üretmeyince fiyatlar kilo bazında 50 TL birden geriledi. 210 TL’ye satılan baklavalık fıstık 160 TL’ye kadar geriledi.

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Seyidoğlu Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Necati Göksu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada; "Eğer fıstık fiyatları 210 TL’de kalsaydı vatandaş bu bayramda baklavayı kilosu 100 liradan yiyecekti. Şu anda kaliteli bir baklavanın kilosu 60-70 liraya kadar geriledi. Protesto kararımız sayesinde 40 lira vatandaşın cebinde kalacak. Baklava bizim milli değerimiz. Böyle önemli bir geleneği stokçuların insafına bırakmamalıyız. Her ne kadar fıstık fiyatları gerilese de hala çok yüksek. Bakanlığımızın öncülüğünde profesyonel lisanslı depoculuğun bir an evvel hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu kadar anormal fiyat artışları baklava üreten firmaları çok zora sokuyor” ifadelerini kullandı.
"Bayramda ağzımızın tadı kaçmasın"

Baklava üreticileri olarak Ramazan ayında zam yapmadıklarını aktaran Göksu, “Baklavaya zam yaparak 100 liraya üretmek yerine hiç üretmemeyi tercih ettik. Düşen fıstık fiyatlarını da baklava fiyatına anında yansıttık. Kararlı duruşumuz sayesinde vatandaş bu bayramda baklavayı daha ucuza satın alacak. Baklavanın yanısıra fıstık kullanan çikolata, şekerleme, helva gibi pek çok üründe de üreticiler büyük sıkıntı yaşadı. Artan maliyetleri ürünlerine yansıtmamak adına kardan ödün verdi. Fakat bu sorunun kökten çözülmesi ve piyasaya fiyat istikrarı getirilmesi şart” şeklinde konuştu. İHA

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Baklava boykot

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