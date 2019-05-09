FİNANS

Boyner Holding-Mayhoola ortaklığında yeni yapılanma

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.05.2019 10:42 | Son Güncelleme

Boyner Holding ve Mayhoola, finansal ortaklıklarını Boyner Perakende’nin mevcut şirket portföyünü paylaşarak sonlandırma yönünde mutabakata vardı. Boyner Büyük Mağazacılık ve Altınyıldız Tekstil’in tamamı Boyner Holding'in olacak. Beymen ve AY Marka Mağazacılık’ın yaklaşık yüzde 97 oranındaki çoğunluğu ise Mayhoola'ya geçecek

Boyner Holding-Mayhoola ortaklığında yeni yapılanma

Boyner Holding ve Mayhoola, finansal ortaklıklarını Boyner Perakende’nin mevcut şirket portföyünü paylaşarak sonlandırma yönünde mutabakata vardı.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, Boyner Holding ve Mayhoola, bünyesinde Boyner Büyük Mağazacılık, Beymen Mağazacılık, AY Marka Mağazacılık ve Altınyıldız Tekstil’i barındıran Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ'yi yeniden yapılandırmak üzere mutabakata vardıklarını açıkladı.

Boyner Holding ve Mayhoola’nın vardığı mutabakat kapsamında Boyner Büyük Mağazacılık ve Altınyıldız Tekstil’in tamamı Boyner Holding’in olacak. Buna karşılık Beymen Mağazacılık ve Ay Marka Mağazacılık’ın yüzde 96,89 oranındaki çoğunluğu ise Mayhoola’ya geçecek.


EN BÜYÜK YABACI YATIRIMI OLACAK

Mutabakat öncesinde Mayhoola’nın Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ’de yüzde 54, Boyner Holding’in ise yüzde 42,8 payı bulunuyordu.

Mayhoola’nın 2015’ten bu yana Boyner Grup’a yaptığı yatırımlar ve yapılacak anlaşma sonrasında Beymen ve AY Marka Mağazacılık’ı devralması Türkiye lüks perakende ve moda sektörüne bugüne kadar yapılan en büyük yabancı yatırımı olacak.

Anlaşma kapsamında Boyner Holding tercihini en büyük Grup şirketi Boyner Büyük Mağazacılık ve Grubun köklü geleneğini temsil eden Altınyıldız’dan yana kullanırken, Mayhoola da içinde Valentino, Balmain, Pal Zileri gibi markaları barındıran global lüks portföyüne Türkiye’nin "en büyük lüks ve moda şirketi" Beymen ile Network’ü ekleyecek.

Yeni yapılanma sonrasında Boyner Grup, Boyner Büyük Mağazacılık ile çok markalı perakende, Morhipo ile moda ve çok markalı e-ticaret, Hopi ile tüketici teknolojileri, Altınyıldız ile kaliteli yünlü kumaş üretimi ve Altınyıldız Classics ile özel marka üretimi ve erkek giyim perakendesi alanlarına ve çok kanallı perakendede büyüme fırsatlarına odaklanacak.

İki şirket arasında varılan mutabakatın, yasal prosedürler ve gerekli onayların alınmasıyla Haziran 2019’da tamamlanması bekleniyor.

BOYNER PERAKENDE ŞİRKETLERİNİN POTANSİYELİNE İNANIYORUZ'

Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Özen, bu önemli işlem sonrasında tüm Boyner Perakende şirketlerinin geleceklerine ve potansiyellerine inandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Mayhoola'nın, çatısı altındaki Valentino, Balmain ve Pal Zileri gibi lüks markalarından gelen global birikimi, Beymen ve Network markalarının Türkiye’deki konumunu güçlendirecek. Türkiye ve özellikle İstanbul global lüks ve moda markaları ve müşterileri için bir çekim merkezi olmaya devam edecek. Ayrıca, Mayhoola çatısına altına girecek Beymen ve Ay Marka, geniş marka seçkisi, yaratıcı tasarımları, mükemmel insan kaynağı ve müşteri mutluluğu odaklı hizmet anlayışıyla yurt dışında önemli bir büyüme potansiyeline sahipler. Beymen ve Ay Marka’nın Boyner Grup tarafından atılan temellerin üzerinde daha da büyüyeceğine ve global lüks pazarının lider markaları arasında daha da ön sıralarda yer alacaklarına inanıyorum."

'TEKNOLOJİ YATIRIMLARIMIZI ARTIRARAK YENİ FIRSATLARA ODAKLANACAĞIZ'

Boyner Grup Üst Yöneticisi (CEO) ve Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, bu mutabakatla Boyner Grup şirketlerinin tamamının yatırım yapma fırsatlarını artırarak güçleneceğini ve perakende dünyasındaki dijital dönüşüme liderlik etme imkanlarını geliştireceğini vurguladı.

Boyner, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Farklı segment ve beğenilere hitap eden şirketlerimiz içerisinden üst ve lüks segmente ait Beymen ve AY Marka Mağazacılığı bu alanda global bir deneyim ve iddiaya sahip olan Mayhoola’ya devredeceğiz. Türkiye perakende tarihinin en büyük yatırımlarından birini Türkiye’ye, Boyner Grup’a ve markalarımıza güvenerek yapan iş ortağımız Mayhoola’ya teşekkür ediyoruz. Yıllardır büyük emek, gayret ve yatırımla var ettiğimiz Beymen ve AY Marka’nın böylesi zor bir dönemde hak ettikleri değeri bulması bizim için gurur verici bir gelişme.

Her ikisinin de önümüzdeki yıllarda daha da iyi noktalara geleceğine ve Türkiye sınırlarını aşan başarı hikayelerini daha da ileriye taşıyacaklarına yürekten inanıyorum. Bu süreçle birlikte e-ticaret, lojistik, yapay zeka ve big data başta olmak üzere perakende 4.0 teknolojilerine yatırım yapma imkanlarımızı artırarak Boyner Grup şirketlerini yüksek oranda büyütecek yeni fırsatlara odaklanacağız."

Boyner Perakende hisseleri açılış sonrasında 5.20 TL'ye kadar çıkmasının ardından saat 10:25'te yüzde 4,3 primle 5.08 TL seviyesinden işlem görüyor.

KAYNAK:AA


PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
ASELSAN'dan 2 milyar liralık ciro ASELSAN'dan 2 milyar liralık ciro
Yargıtay'dan tüm çalışanları ilgilendiren karar !Yargıtay'dan tüm çalışanları ilgilendiren karar !
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Boyner Holding Mayhoola ortaklık Beymen

En Çok Okunan Haberler

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

Gaz lambalarıyla gecenin karanlığında kurbağa avlıyorlar! Kilosu 45 TL

Gaz lambalarıyla gecenin karanlığında kurbağa avlıyorlar! Kilosu 45 TL

Dolarda neler bekleniyor?

Dolarda neler bekleniyor?

Ünlü iş insanı saunada ölü bulundu

Ünlü iş insanı saunada ölü bulundu

Geçim kaynağı oldu

Geçim kaynağı oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Kredi kullananlar dikkat

Kredi kullananlar dikkat

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

FED faiz kararını açıkladı!

FED faiz kararını açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ASELSAN'dan 2 milyar liralık ciro

ASELSAN'dan 2 milyar liralık ciro

Yargıtay'dan tüm çalışanları ilgilendiren rapor kararı

Yargıtay'dan tüm çalışanları ilgilendiren karar !

BDDK'dan ICBC Turkey Bank'a izin

BDDK'dan ICBC Turkey Bank'a izin

Ünlü iş insanı Songül Zülfikar saunada ölü bulundu

Ünlü iş insanı saunada ölü bulundu

TCDD'den yüksek gerilim uyarısı

TCDD'den yüksek gerilim uyarısı

Reform Eylem Grubu ilk kez Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak

Reform Eylem Grubu ilk kez Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.