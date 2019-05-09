Boyner Holding-Mayhoola ortaklığında yeni yapılanma

Boyner Holding ve Mayhoola, finansal ortaklıklarını Boyner Perakende’nin mevcut şirket portföyünü paylaşarak sonlandırma yönünde mutabakata vardı. Boyner'den yapılan açıklamaya göre, Boyner Holding ve Mayhoola, bünyesinde Boyner Büyük Mağazacılık, Beymen Mağazacılık, AY Marka Mağazacılık ve Altınyıldız Tekstil’i barındıran Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ'yi yeniden yapılandırmak üzere mutabakata vardıklarını açıkladı. Boyner Holding ve Mayhoola’nın vardığı mutabakat kapsamında Boyner Büyük Mağazacılık ve Altınyıldız Tekstil’in tamamı Boyner Holding’in olacak. Buna karşılık Beymen Mağazacılık ve Ay Marka Mağazacılık’ın yüzde 96,89 oranındaki çoğunluğu ise Mayhoola’ya geçecek.

EN BÜYÜK YABACI YATIRIMI OLACAK Mutabakat öncesinde Mayhoola’nın Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ’de yüzde 54, Boyner Holding’in ise yüzde 42,8 payı bulunuyordu. Mayhoola’nın 2015’ten bu yana Boyner Grup’a yaptığı yatırımlar ve yapılacak anlaşma sonrasında Beymen ve AY Marka Mağazacılık’ı devralması Türkiye lüks perakende ve moda sektörüne bugüne kadar yapılan en büyük yabancı yatırımı olacak. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti ASELSAN'dan 2 milyar liralık ciro Yargıtay'dan tüm çalışanları ilgilendiren karar !

Anlaşma kapsamında Boyner Holding tercihini en büyük Grup şirketi Boyner Büyük Mağazacılık ve Grubun köklü geleneğini temsil eden Altınyıldız’dan yana kullanırken, Mayhoola da içinde Valentino, Balmain, Pal Zileri gibi markaları barındıran global lüks portföyüne Türkiye’nin "en büyük lüks ve moda şirketi" Beymen ile Network’ü ekleyecek. Yeni yapılanma sonrasında Boyner Grup, Boyner Büyük Mağazacılık ile çok markalı perakende, Morhipo ile moda ve çok markalı e-ticaret, Hopi ile tüketici teknolojileri, Altınyıldız ile kaliteli yünlü kumaş üretimi ve Altınyıldız Classics ile özel marka üretimi ve erkek giyim perakendesi alanlarına ve çok kanallı perakendede büyüme fırsatlarına odaklanacak. İki şirket arasında varılan mutabakatın, yasal prosedürler ve gerekli onayların alınmasıyla Haziran 2019’da tamamlanması bekleniyor. BOYNER PERAKENDE ŞİRKETLERİNİN POTANSİYELİNE İNANIYORUZ' Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Özen, bu önemli işlem sonrasında tüm Boyner Perakende şirketlerinin geleceklerine ve potansiyellerine inandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Mayhoola'nın, çatısı altındaki Valentino, Balmain ve Pal Zileri gibi lüks markalarından gelen global birikimi, Beymen ve Network markalarının Türkiye’deki konumunu güçlendirecek. Türkiye ve özellikle İstanbul global lüks ve moda markaları ve müşterileri için bir çekim merkezi olmaya devam edecek. Ayrıca, Mayhoola çatısına altına girecek Beymen ve Ay Marka, geniş marka seçkisi, yaratıcı tasarımları, mükemmel insan kaynağı ve müşteri mutluluğu odaklı hizmet anlayışıyla yurt dışında önemli bir büyüme potansiyeline sahipler. Beymen ve Ay Marka’nın Boyner Grup tarafından atılan temellerin üzerinde daha da büyüyeceğine ve global lüks pazarının lider markaları arasında daha da ön sıralarda yer alacaklarına inanıyorum." 'TEKNOLOJİ YATIRIMLARIMIZI ARTIRARAK YENİ FIRSATLARA ODAKLANACAĞIZ'



Boyner Grup Üst Yöneticisi (CEO) ve Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, bu mutabakatla Boyner Grup şirketlerinin tamamının yatırım yapma fırsatlarını artırarak güçleneceğini ve perakende dünyasındaki dijital dönüşüme liderlik etme imkanlarını geliştireceğini vurguladı.