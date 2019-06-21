FİNANS

Boyner Holding ve Mayhoola anlaşmasının detayları açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.06.2019 11:02 | Son Güncelleme

Mayhoola, Boyner Holding ve Boyner Ailesi’nin toplam yüzde 43,91 oranındaki BOYP hissesini 405 milyon dolar (lot başına 1,40 dolar) bedelle satın alacak.Boyner Holding ise Boyner Mağazacılık ve Altınyıldız hisselerinin yüzde 100’ü ile birlikte Altınyıldız ve Altınyıldız Classics markalarını hazırlanan değerleme raporlarıyla belirlenecek bedellerle devralacak. Böylelikle, Boyner Mağazacılık ve Altınyıldız Boyner Holding’e, Beymen ve Ay Marka Mayhoola’ya geçecek.

Boyner Holding ve Mayhoola anlaşmasının detayları açıklandı

Boyner Mağazacılık ve Altınyıldız Boyner Holding’e, Beymen ve Ay Marka Mayhoola’ya geçiyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, Boyner Holding ve Mayhoola Mayıs 2015’te başlayan finansal ortaklıklarını, bünyesinde Boyner Büyük Mağazacılık, Beymen Mağazacılık, AY Marka Mağazacılık ve Altınyıldız Tekstil’i barındıran Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ’nin (BOYP) şirket portföyünü paylaşarak sonlandırma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Anlaşmanın detayları, bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklandı.

Anlaşma kapsamında, Mayhoola, Boyner Holding ve Boyner Ailesi’nin toplam yüzde 43,91 oranındaki BOYP hissesini 405 milyon dolar (lot başına 1,40 dolar) bedelle satın alacak.

Buna karşılık Boyner Holding ise Boyner Mağazacılık ve Altınyıldız hisselerinin yüzde 100’ü ile birlikte Altınyıldız ve Altınyıldız Classics markalarını hazırlanan değerleme raporlarıyla belirlenecek bedellerle devralıyor.

Böylece Beymen Mağazacılık ve Ay Marka Mağazacılık’ın yüzde 98,01 oranındaki çoğunluğu Mayhoola’ya geçerken, Boyner Büyük Mağazacılık ve Altınyıldız Tekstil’in tamamı Boyner Holding’in olacak. Anlaşma kapsamında BIST’ta işlem gören BOYP’tan "Boyner" ibaresi çıkarılarak unvan değişikliği de yapılacak.

TÜRKİYE LÜKS VE MODA PERAKENDESİNE YAPILAN EN BÜYÜK YABANCI YATIRIM

Ayrıca Mayhoola tarafından, BIST’ta bireysel yatırımcıların elinde bulunan yüzde 1,99 oranındaki BOYP hissesi için de satma hakkının Boyner Holding’e 1 lot pay başına ödenecek olan 1,40 doların işlem kapanış tarihindeki Türk lirası karşılığından kullandırılmasına karar verildiği duyuruldu.

Mayhoola’nın son 4 yıl içindeki yatırımları sonucunda Beymen ve AY Marka’yı devralması, Türkiye lüks ve moda perakendesine bugüne kadar yapılan en büyük yabancı yatırımı olacak.

KAP’a yapılan açıklamada, işlemin 24 Haziran Pazartesi günü yapılacak BOYP Olağanüstü Genel Kurulu ardından tamamlanmasının beklendiği bildirildi.


KAYNAK:DHA


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Anahtar Kelimeler:
Mayhoola Boyner Holding Altınyıldız Classics

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