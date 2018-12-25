Brent petrol Noel tatili nedeniyle 50,78 dolara geriledi

Dün 53,77 dolardan güne başlayan ve gün içinde 54,87 doları bulan Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5,56 azalarak 50,78 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 42,49 dolardan alıcı buldu.

Dünya genelinde ekonomilerin büyüme sorunları yaşayacağı, bunu artan ticaret savaşlarının da besleyeceği yönündeki endişeler, fiyatlarda aşağı yönlü hareketlenmeye yol açtı.

Uzmanlar, ABD'de hükümet bütçesi nedeniyle yaşanan sorunların da fiyatları baskıladığını kaydetti.ticaret

Bu arada Noel tatili nedeniyle şu anda küresel piyasalarda işlem yapılmıyor. KAYNAK:AA

