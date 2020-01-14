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  4. Brent petrolün varili 64,36 dolar

Brent petrolün varili 64,36 dolar

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.01.2020 09:36 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili 64,36 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 64,36 dolardan işlem görüyor.

Dün 65,27 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 64,25 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 64,36 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,12 dolardan alıcı buldu.

ABD ağustos ayında "kur manipülatörü" olarak ilan ettiği Çin'den bu etiketi kaldırırken, iki ülke arasındaki "Birinci Aşama" ticaret anlaşmasının bu hafta imzalanması bekleniyor.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, bu hafta sonu yaptığı açıklamada, Çin'in ABD'den yılda 50 milyar dolarlık tarım ürünü ve gelecek iki yılda toplam 200 milyar dolarlık Amerikan menşeli mal satın almayı taahhüt ettiğini belirtmişti.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi ve petrol tüketicisi arasındaki ticari sorunların çözülmeye başlamasıyla bu yıl küresel petrol talebinin artması ve bunun fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 64,40 ile 64,45 dolar aralığının direnç, 64,20 ile 64,10 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD-Çin ticaret anlaşması, brent türü ham petrol, petrol fiyatları,

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