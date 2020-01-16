Brent petrolün varili 64,68 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 64,68 dolardan işlem görüyor.

Dün 64,94 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 64,42 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 08.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,40 artışla 64,68 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,30 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol fiyatları, ABD ve Çin arasında imzalanan Faz 1 anlaşmasının oluşturduğu olumlu hava nedeniyle bir miktar artış gösterdi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 2019'un aralık ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, geçen ay küresel petrol arzı bir önceki aya kıyasla günlük 60 bin varil azalarak yaklaşık 100 milyon 280 bin varile düştü.

Bu dönemde, OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 110 bin artışla 70 milyon 840 bin varil oldu.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin "Ocak 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, bu yıl Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 65 dolar, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının da 59,5 dolar olacağı öngörülüyor. Aralık 2019 raporunda bu rakamlar 60,50 ve 55 dolar olarak tahmin edilmişti.

Küresel piyasalarda bugün Uluslararası Enerji Ajansı Aralık Ayı Petrol Raporu takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 66,26 ile 65,22 dolar aralığının direnç, 64,18 ile 64,13 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

