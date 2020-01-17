Brent petrolün varili 64,83 dolar

Brent petrolün varili haftanın son iş günü uluslararası piyasalarda 64,83 dolardan işlem görüyor.

Dün 65,16 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 64,87 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 10.06 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 azalışla 64,83 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,60 dolardan alıcı buldu.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) aylık petrol piyasası raporuna göre, küresel petrol arzı, geçen yıl aralıkta bir önceki aya göre 780 bin varil azalarak günlük 100 milyon 700 bin varile indi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün ham petrol üretimi geçen yıl aralıkta bir önceki aya göre günlük 180 bin azalışla 29 milyon 440 bin varil oldu.

Ayrıca, ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkede ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 97 bin varil arttı. Geçen hafta ülkenin günlük ortalama ham petrol üretimi Alaska eyaletinde 3 bin varil düşerken diğer eyaletlerde ise 100 bin varil artış gösterdi.