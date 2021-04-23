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Brent petrolün varili 65,56 dolar

23.04.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün 65,83 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,40 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 artışla 65,56 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 61,70 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varili 65,56 dolar

Fiyatlardaki yükselişte, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta yaşanan artışa rağmen bazı ülkelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbir ve kısıtlamaların gevşetilmesiyle ABD ve Avrupa'da benzin talebinin artacağına yönelik beklentiler etkili oldu.

KÜRESEL PİYASALAR PANDEMİ ETKİSİNDE

Fransa Başbakanı Jean Castex, ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 3 Mayıs'ta kaldırılacağını ancak gece saatlerindeki sokağa çıkma yasağının devam edeceğini belirtti.

Mağazaların, restoranların ve kültürel mekanların mayısın ortasından itibaren kademeli olarak yeniden hizmet vermeye başlayacağını bildiren Castex, gelecek hafta okulların yeniden açılacağını, anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik 400 bin Kovid-19 testi yapılacağını kaydetti.

Öte yandan, dünyanın en büyük üçüncü petrol ithalatçısı Japonya ile dünyanın en büyük üçüncü petrol tüketicisi Hindistan'da Kovid-19 vakalarında görülen artışın küresel ekonomik toparlanmaya ve petrol talebine olumsuz yansıyacağına ilişkin endişeler fiyatları baskılamayı sürdürüyor.

Hindistan'da son 24 saatte tespit edilen 314 bini aşkın vaka, dünyada kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

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Japonya'da ise başkent Tokyo ile bazı eyaletlerde artan Kovid-19 vakalarına karşı yeniden olağanüstü hal ilan edileceği bildirildi. Başkent Tokyo ile Osaka, Hyogo ve Kyoto'da 25 Nisan Pazar gecesi başlayacak uygulama 11 Mayıs'a kadar yürürlükte kalacak.

Brent petrolde teknik olarak 66,06 ile 66,28 dolar aralığının direnç, 65,38 ile 65,26 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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