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Brent petrolün varili 68,64 dolara yükseldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.03.2019 09:56 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 68,64 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 68,64 dolara yükseldi

Dün 67,60 dolardan güne başlayan ve gün içinde 68,57 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 68,36 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.36 itibarıyla yüzde 0,39'luk artışla 68,64 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 60,09 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından, ABD’de ham petrol stoklarının azaldığı, üretimin ise arttığı bildirildi.

Ülkede ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 9,6 milyon azalışla 439,5 milyon varile gerilerken, petrol üretimi de 100 bin varil yükselişle günlük 12,1 milyon varile çıktı.

Bu verilerin ardından Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 68,68 dolara kadar çıkarak yılın rekorunu kırdı.

Uzmanlar, fiyatlardaki rekor artışta Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün üretimi kısma kararı ile ABD'nin İran ve Venezuela’ya uyguladığı yaptırımların da etkili olduğunu belirtti.

Brent petrolde, teknik olarak 68,65 ila 68,81 dolar aralığının direnç, 68,33 ila 68,49 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
brent petrol ABD Enerji Enformasyon İdaresi

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