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Brent petrolün varili 70 doları aştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.04.2019 10:24 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 70,12 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 70 doları aştı

Dün 69,45 dolardan güne başlayan ve gün içinde 69,78 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 69,72 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.28 itibarıyla yüzde 0,57'lik artışla 70,12 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 62,83 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin İran'a ve Venezuela'ya yaptırımlarını artıracağı yönündeki açıklamaları ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üretim kısıntısı fiyatların yükselişini destekledi.

OPEC, geçen yıl aralıkta Rusya'nın başı çektiği bazı OPEC dışı ülkelerle birlikte üretimini günlük 1,2 milyon varil düşürme kararı almıştı.

Petrol piyasalarında bugün ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) ham petrol stok verileri takip edilecek. Stokların beklenenden düşük gelmesi halinde fiyatlardaki yükselişin devam etmesi bekleniyor.

Brent petrolde, teknik olarak 69,82 ila 69,92 dolar aralığının direnç, 69,62 ila 69,72 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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