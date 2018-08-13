FİNANS

BTK'den sosyal medyada 'manipülatif haber' incelemesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.08.2018 16:33 | Son Güncelleme

BTK tarafından, sosyal medyada "Dövizlerin devlet eliyle TL'ye çevrileceği" ve "Dolar kurunun sabitleneceği" iddialarını yayan kişi ve kuruluşlar hakkında inceleme başlatıldı.

BTK'den sosyal medyada 'manipülatif haber' incelemesi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından, sosyal medyada "Dövizlerin devlet eliyle Türk lirasına (TL) çevrileceği" ve "Dolar kurunun sabitleneceği" iddialarını yayan kişi ve kuruluşlar hakkında inceleme başlatıldı.

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından aldığı bilgiye göre, sosyal medyada dolaşan "Dövizlerin devlet eliyle TL'ye çevrileceği" ve "Dolar kurunun sabitleneceği" iddialarını yayan kişi ve kuruluşlar takibe alındı.

Kamuoyunda infial uyandırmaya ve toplumu yanlış yönlendirmeye yönelik kasıtlı paylaşımlarda bulunanlar hakkında uygulanacak yasal yaptırımlar bulunuyor. BTK, söz konusu içerikleri yayınlayarak veya paylaşarak söz konusu amaca hizmet edenler hakkında milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, ilgili kurumlarla iş birliği yaparak her türlü yasal incelemenin takipçisi olacak.

Yetkililer, kullanıcılardan, sosyal medyada manipülatif paylaşımda bulunanları, ilgili sosyal ağın raporlama araçlarını kullanarak şikayet etmelerini ve BTK'nin internet kullanıcılarının hizmetine sunduğu Bilgi İhbar Merkezine "www.ihbarweb.org.tr" adresinden ihbarda bulunmalarını istedi.

Kurum tarafından yapılan incelemeler sonrasında söz konusu iddiaları yayan ve manipülatif haber kaynağı olan kişi ve kuruluşlar hakkında ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği halinde yasal işlem yürütülecek. AA

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Anahtar Kelimeler:
BTK dolar kur sosyal medya

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