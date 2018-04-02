BTK dolandırıcılık amaçlı SMS'leri takibe aldı

Kurum tarafından işletmelere, "usulsüz içeriğe ve biçime sahip SMS gönderimine aracılığa asla müsaade edilmeyeceği" uyarısında bulunuldu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca (BTK), usulsüz bahis, kumar, cinsel içerikli ve dolandırıcılık amaçlı toplu SMS'lere karşı takip başlatıldı. AA muhabirinin, BTK'den aldığı bilgiye göre, toplu SMS hizmetine ilişkin kurum tarafından yapılan düzenlemelere uymayan, usulsüz bahis, kumar, cinsel içerikli ve dolandırıcılık amaçlı SMS'ler konusunda son dönemde gelen şikayetler arttı. Yapılan başvurularda, söz konusu SMS'lerin bazı işletmeciler aracılığıyla rahatsız edecek boyutta gönderildiği belirtildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI



Bunun üzerine çalışma başlatan BTK tarafından işletmecilere, "düzenlemelere aykırı faaliyette bulunulmasına, usulsüz içeriğe ve biçime sahip SMS gönderimi aracılığına asla müsaade edilmeyeceği" uyarısında bulunuldu.

Çalışma kapsamında, birçok işletmeciye idari yaptırım uygulanırken, düzenlemelere aykırı faaliyette bulunan bazı işletmecilerin yetkileri iptal edildi, bazılarının faaliyetleri kısıtlandı veya durduruldu.