BTSO Başkanı Burkay: "Yerli ve milli otomobil hamlesi dönüştürücü bir rol üstleniyor"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceksek Türkiye'nin bu oyun planında hikayesi farklı olmalıdır. Bu hikayenin merkezinde orta-yüksek ve yüksek teknoloji olmalıdır. Bu yolculukta yerli ve milli otomobil hamlesi dönüştürücü bir rol üstleniyor." dedi.

Burkay, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) tarafından düzenlenen "Türkiye'nin Otomobili ve Bursa" panelinde yaptığı konuşmada, rekabet gücü yüksek şehirlerin dünya ekonomilerine yön verdiğini belirtti.

Bursa'nın üretim ve ihracat yolculuğuna devam ettiğini aktaran Burkay, "Bu yolculukta yerli otomobil, Türkiye ve Bursa için dönüştürücü bir rol oynuyor. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceksek Türkiye'nin bu oyun planında hikayesi farklı olmalıdır. Bu hikayenin merkezinde orta-yüksek ve yüksek teknoloji olmalıdır. Bu yolculukta yerli ve milli otomobil hamlesi dönüştürücü bir rol üstleniyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin vizyonu ve hedefleri açısından "milat" niteliği taşıyan Türkiye'nin otomobili projesine sahip çıkan ilk kurumlardan biri olduklarına dikkati çeken Burkay, şunları kaydetti: