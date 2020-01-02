FİNANS
  4. BTSO MESYEB meslek sayısını 84’e yükseltti

BTSO MESYEB meslek sayısını 84’e yükseltti

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.01.2020 14:29 | Son Güncelleme

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Bursa’ya kazandırılan Türkiye’nin en kapsamlı sınav ve belgelendirme kuruluşu BTSO MESYEB, meslek kapasitesini 84’e çıkardı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Bursa’ya kazandırılan Türkiye’nin en kapsamlı sınav ve belgelendirme kuruluşu BTSO MESYEB, meslek kapasitesini 84’e çıkardı. MESYEB, şimdiye kadar 53 binden fazla çalışanı meslekî yeterlilik belgesi sahibi yaptı.
BTSO MESYEB son 5 yılda sadece Bursa’da değil, Türkiye’nin dört bir yanında sınav ve belgelendirme hizmeti verdi. İş dünyasının talepleri doğrultusunda farklı sektörlerde ve mesleklerde faaliyet gösteren MESYEB, yetkili olduğu mesleklerin sayısını artırdı.
Otomotiv sektöründe 21, makine - metal sektöründe 13, inşaat sektöründe 16, enerji sektöründe 8, tekstil sektöründe 6, kaynak sektöründe 6, asansör sektöründe 4, plastik sektöründe 3 meslekte olmak üzere toplam 77 meslekteki sınav ve belgelendirme yetkisine sahip BTSO MESYEB’de meslek sayısı Aralık ayı itibariyle 84’e yükseldi. Kapsam genişletme başvurusunun ardından MYK ve TÜRKAK tarafından yapılan denetimleri başarıyla tamamlayan MESYEB, 7 yeni mesleği kapsam alanına aldı. MESYEB artık elektrik pano montajcısı, köprülü vinç operatörü, plastik profil üretim operatörü, kuaför ve güzellik uzmanı mesleklerinde de meslekî yeterlilik belgesi hizmeti veriyor.
Alt yapı ve kapasite olarak Türkiye’nin en büyük sınav ve belgelendirme kuruluşu olan BTSO MESYEB, Türkiye’de 50’den fazla şehirde hizmet verdi. Merkez, Mayıs 2016’dan bu yana 53 bini aşkın çalışanı belgelendirdi.
BTSO olarak insana yatırım anlayışı doğrultusunda çalıştıklarını belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye ekonomisinin lokomotif şehri Bursa’nın mesleki nitelikleri gelişmiş insan kaynağı ile uluslararası alandaki rekabet gücünü daha da artırdığını söyledi. 2014 yılında hayata geçirilen MESYEB’in önemli bir misyon üstlendiğini dile getiren Başkan Burkay, “Uluslararası alandaki güçlü konumunu da her geçen yıl daha da pekiştiren Bursa, vasıflı insan gücüyle hedeflerine çok daha rahat ulaşacaktır. İş dünyamızın ihtiyaç ve beklentilerine göre merkezimizin sınav ve belgelendirme yetkisi olduğu meslek sayımızı 84’e yükselttik. Kalite ve nitelikten ödün vermeden merkezimizin kapasitesini artırmaya devam edeceğiz” dedi.

PARTNERMayosu ve çıplak ayaklarıyla karlara koştu Mayosu ve çıplak ayaklarıyla karlara koştu
TOGG’dan ön sipariş açıklamasıTOGG’dan ön sipariş açıklaması
Yılbaşı çekilişinin iki talihlisi ikramiyelerini aldıYılbaşı çekilişinin iki talihlisi ikramiyelerini aldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Yüzde 15 zamlandı!

Yüzde 15 zamlandı!

Poşet fiyatlarına ilişkin önemli açıklama

Poşet fiyatlarına ilişkin önemli açıklama

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor!

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

250 bin liraya satmak istiyor!

250 bin liraya satmak istiyor!

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Resmi Gazete'de yayımlandı! Mobilya, yumurta ve su ürünlerinde KDV indirimi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Mobilya, yumurta ve su ürünlerinde KDV indirimi

Mobilyacılar: Hedeflerimize ulaşabilmek için KDV indirimi kalıcı olmalıdır

Mobilyacılar: Hedeflerimize ulaşabilmek için KDV indirimi kalıcı olmalıdır

Rosatom, nükleer santraller için e-mağazayı hayata geçirdi

Rosatom, nükleer santraller için e-mağazayı hayata geçirdi

BiP’ten yılbaşında 2,8 milyon arama yapıldı, en çok konuşan il İstanbul oldu

BiP’ten yılbaşında 2,8 milyon arama yapıldı, en çok konuşan il İstanbul oldu

Aktivido, Türkiye’nin ardından rotasını Yunanistan, Hırvatistan ve Bulgaristan’a çevirecek

Aktivido, Türkiye’nin ardından rotasını Yunanistan, Hırvatistan ve Bulgaristan’a çevirecek

KDV indirimi mobilya sektöründe sevinçle karşılandı

KDV indirimi mobilya sektöründe sevinçle karşılandı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.