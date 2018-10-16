Bu araçlarda dizel motor olmayacak

Markaların dizel motorlarının yerini benzinli ve hibrit teknolojili motorlar alıyor! İşte dizel motor kullanılmayacak modelleri bir araya getirildi.

O liste açıklandı

1 / 14 2015 yılında yaşanan dizel motor krizi özellikle Avrupalı üreticileri derinden yaraladı. Maliyeti milyar dolarları bulan cezalar, tamamıyla ortadan kaldırılan dizel motorlar ve yenilenen teknolojiler otomotiv sektörünü farklı bir noktaya sürüklemeye o tarihten itibaren başladı. Bugün ise dizel motor üretmeyecek olan markaların hangi teknolojilere sahip motorlarının olduğunu konuşuyoruz. Özellikle uluslararası otomobil fuarlarında alternatif yakıt motorlu araçlarıyla gövde gösterisi yapan markalar bu durumun ciddi bir işareti pozisyonunda.

2 / 14 Markaların dizel motorlardan vazgeçmelerindeki en büyük sebeplerden biri de tüketicinin eskisi kadar dizel motorlu araç tercihinde bulunmaması. Özellikle listede yer alan otomobiller dizel motorlu versiyonları eskisi kadar tercih edilmediği için benzinli ya da hibrit motorlu versiyonlarla satın alınabilecek.

3 / 14 Fiat 500X FCA’nın ortak altyapıyla ürettiği, Fİat markasının ikon modeli 500’ün SUV formunda olan 500X makyaj operasyonuyla birlikte artık dizel motorlu olarak satılmayacak. Marka dizel motor yerine 1 litrelik 3 silindirli turbo beslemeli motorunu kullanacak.

4 / 14 Fiat 500X FCA Grubu, Fiat ile birlikte 2022 yılına kadar SUV ürünlerine ağırlık vereceklerini açıklamıştı. Yani Jeep ve Chrysler markalarının modellerinde de yeni ve düşük hacimli motorları görmemiz gelecek yıllarda mümkün.

5 / 14 Toyota Japon otomotiv devi Toyota, hibrit motor üzerine yaptığı geliştirmelerle adından sıkça söz ettiriyordu. Marka bu yıl içinde yaptığı açıklamayla 2019 yılı itibariyle dizel motor üretimini durduracağını belirtti.

6 / 14 Honda Geçtiğimiz günlerde ülkemizde de tanıtılan yeni CR-V, dizel motorla üretilmeyecek. 1.5 lt turbo benzinli ve hibrit motor seçenekleri olacak olan otomobil, Honda markasının dizel motora olan duruşuyla benzinli motorlu versiyonlarla satın alınabilecek.

7 / 14 Kia Rio Rio bu yılın başlarında 1.4 litrelik 89 bhp CRDi dizel motor ile piyasaya sürüldü. Fakat Kia, Rio'da dizelin fişini geçmeye karar verdi. Nedeni aslında çok basit, geçtiğimiz sene satılan 8470 Rio'dan sadece 1673'ü dizeldi.

8 / 14 Kia Venga Kia'nın diğer modeli Venga için de aslında Rio'nun hikayesi geçerli. 2017'de satılan 6130 otomobilin sadece 1172'si hem 1.6 litrelik hem de 1.4 litrelik CRDi dizel motora sahipti. Yani satışlar düşüktü. Dizel Rio ve Venga modellerinin üretimi başka yerlerde devam ediyor, ancak İngiltere'de 2017 ve 2018'de satışlar düşmüştü.

9 / 14 Nissan Renault, Nissan ve Mitsubishi üçlüsünden oluşan ittifakın özel olarak ürettiği 1.0, 1.3 litrelik turbo beslemeli yeni motorlar özellikle Nissan’ın yenilenen modellerinde kullanılacak. Yenilenen modellerinin de başında Juke geliyor. Juke, yeni adıyla Kick modeli bu motorlarla satın alınabilecek, dizel motor geçmişte kalacak.

10 / 14 Volvo Volvo’nun gelecek stratejisi içinde 2022 yılına kadar üreteceğimiz her modelimizde elektrik motoru bulunacak cümlesi geçiyordu. Marka bu sayede dizel motora olan bağımlılığında kurtulup çevreyle barışık modeller üretmeyi planlıyor. Özellikle yeni S60 modeliyle de bu stratejiyi gerçekleştiriyorlar.

11 / 14 Porsche Alman spor otomobil üreticisi Porshce, yenilediği modelleri olan Panamera ve Cayanne’de dizel motor kullanmayacağını açıklamıştı. Marka dizel ünite yerine hibrit motor seçeneğine yer verecek. Yenilenen Macan da bu stratejiye ayak uyduruyor…

12 / 14 Seat Toledo İspanyol markanın en hacimli satışa sahip olan modellerinden biri olan Toledo’da artık dizel motor alternatifi sunmayacak.

13 / 14 Skoda Fabia Markanın B segmenti otomobili olan Fabia, üçüncü jenerasyonunda sadece 1.4 litrelik TDI motor seçeneğini kullanıcısına sunuyordu. Skoda, bu yıl tanıttığı makyajlı Fabia ile dizel motor üretimini de geride bıraktı.