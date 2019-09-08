FİNANS

Bu arılar sokmuyor! Hem yurt içine hem de yurt dışına satış yapıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.09.2019 11:56 | Son Güncelleme

Yozgat'ta, hobi olarak başladığı arıcılıkta piyasadaki modellerinden çok daha ucuzunu geliştirdiği suni tohumlama aletiyle 'sokmayan arıları' çoğaltan girişimci Seyit Ali Gündüz, sosyal medya aracılığıyla hem yurt içine hem de yurt dışına satış yapıyor.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde yaşayan ve elektronik eşya tamiri yapan Seyit Ali Gündüz (49), 2003 yılında hobi olarak arıcılığa başladı.

ALETİ KENDİSİ YAPTI

Zamanla işini geliştiren Gündüz, sokmayan iyi huylu arılara merak saldı. Dışarıdan getirttiği sokmayan arılarla bal üretmeye başlayan Gündüz, arıların maliyetinin yüksek olması nedeniyle bu arıların üretilmesinde kullanılan suni tohumlama aletini kendisi yapmaya karar verdi.

Sokmayan arıların üretilmesini sağlayan ve piyasada yaklaşık 2 bin 500 avroya satılan suni tohumlama aletini, kendi imkanlarıyla çok daha ucuza üreten Gündüz, hem arıları hem de cihazı yurt içi ve yurt dışında satıyor.

Suni tohumlama aletini sosyal medya üzerinden İngiltere, Almanya, İtalya, Portekiz ve Romanya gibi birçok Avrupa ülkesinde satan Gündüz, imkan sağlanması halinde seri üretim yapmak istiyor. Gündüz'ün ürettiği sokmayan arılarla ilgilenirken maske ve tulum kullanmaması da dikkati çekiyor.

3 KOVANLA İŞE BAŞLADI ŞİMDİ 100 KOVANA ULAŞTI

Gündüz, AA muhabirine, 2003 yılında hobi olarak 3 kovan arıyla işe başladığını, şimdi ise kovan sayısının 100'e ulaştığını söyledi.

Sokmayan ana arıyı yurt dışından satın aldığını anlatan girişimci Gündüz, "Bu arılara her yıl para vermek ağır geldi. Bunların suni tohumlama aletiyle çoğaltıldığını öğrendim. İnternetten izlediğim videolardan bu aleti yaptım ve çalıştırdım. Video paylaştım ve müşteriler gelmeye başladı." ifadelerini kullandı.

ARILARI DA KENDİSİ ÜRETİYOR

Gündüz, kendi yaptığı suni tohumlama aleti ile artık kendi uysal arılarını ürettiğini de belirtti.

İnsanı sokmayan, rahatsız etmeyen yüksek verimli sakin ırklar elde ettiğini dile getiren Gündüz, arıların mahalle arasında olmasına rağmen kimseden şikayet almadığını kaydetti.

Yurt dışından müşterilerinin olduğunu, bazılarının yanına geldiğini aktaran Gündüz, "İngiltere'den gelen müşterim iki alet aldı, suni tohumlama ile ilgili eksiklerini tamamladı. Geçen yıl Cezayir'den gelen oldu. İlçemizde konaklama konusunda sıkıntı yaşandığı için gelmek isteyenlerin hepsini kabul edemiyorum." diye konuştu.

Gündüz, suni tohumlama aletini 2 bin 500 liraya sattığını ve seri üretim yapabileceğini vurgulayarak, "Bunu yapabilmek için destek lazım, atölye ve üretim tornası lazım." dedi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
sokmayan arılar Yozgat

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