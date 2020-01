Bu bölümü bitiren 7 bin lira maaşla işe başlıyor

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü kuyumculuk ve takı tasarım programını bitiren öğrenciler, mezun olduktan sonra işsizlik sorunu yaşamıyor. Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, yüzlerce kuyumcu atölyesinin bulunduğu Kahramanmaraş'ın İstanbul'dan sonra en büyük altın üretimi yapan şehir olduğunu belirterek, bu bölümden mezun olan öğrencilerin yeteneklerine göre 7 bin lira maaşla işe başlayabildiklerini söyledi.

Kuyumculuk sektörüne nitelikli elemanlar kazandırmak; kolye, küpe, yüzük gibi altın takıların tasarımdan prototipine kadar kentte üretilmesini sağlamak adına KSÜ, Kahramanmaraş Kuyumcular Odası ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), hazırladıkları 'Kahramanmaraş Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi' projesi ile Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'na (DOĞAKA) başvurdu. DOĞAKA tarafından projenin onaylanmasıyla 1 milyon 700 bin liralık hibe ile KSÜ'nün Karacasu Kampüsü'ndeki Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'na 1300 metrekare kapalı alana sahip 2 katlı bir bina yapılıp 3D yazıcı, lazer kesim, lazer kaynak makineleri alınarak Kahramanmaraş Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi kuruldu.

HEM TASARLIYORLAR HEM ÜRETİYORLAR

Kuyumculuk sektöründe ihtiyaç duyulan son teknolojinin kullandığı merkez sayesinde El Sanatları Bölümü'nde oluşturulan kuyumculuk ve takı tasarım programı ile öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı olarak dersler veriliyor. Renk renk boya kalemleriyle hayallerindeki ürünleri kağıda döken öğrencileri daha sonra bu tasarımların bilgisayarda özel programla üç boyutlu çizimlerini gerçekleştirip, laboratuarda da üretimini yapıyorlar.

ABACI: BİZ KADINLAR, TAKILARIN BÖYLE ÜRETİLDİĞİNİ BİLMİYORDUK

Bölüm öğrencilerinden Hatice Abacı, derslerin çok zevkli geçtiğini, en güzel şeyin ise bir takının tasarımından üretimine kadar olan bütün işlemlerde aktif rol üstlendiklerini söyledi. Abacı, "Biz kadınlar olarak takıların böyle hangi aşamalardan geçerek üretildiğini bilmiyorduk. Daha kolay sanıyorduk. Ama öyle değilmiş buraya gelince farkına vardık. Ne zorluklarla yapılmış olduğunu biz şimdi anlıyoruz. Kendim tasarladım bunu. Kendim çizdim, yüzüğünü kendim kaynattım, gümüşünü kendim eritip kaynattım. Her şeyi bize ait. Yani kendimiz yapıyoruz çok eğlenceli. Tasarım yönünden ilerlemeyi düşünüyorum. Şu an mezun olsam en az 4 bin lira maaşla iş bulabilirim. Çalışma imkanı da zaten yüksek" diye konuştu.

KABAKCI: 6-7 BİN LİRA ARASINDA MAAŞLA İŞ BAŞI YAPMAMIZ MÜMKÜN

Mustafa Kabakcı ise kedilerine altın ayarı hesaplamalarından çeşitli kolye, yüzük gibi takı tasarımı ve üretimine kadar kuyumculukla ilgili her şeyi öğrettiklerini söyledi. Kahramanmaraş'ın kuyumculukta Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu bu nedenle de mezun olduktan sonra iş bulma imkanının çok fazla olduğunu belirten Kabakcı, "Burada altın ayarını hesaplamayı öğreniyoruz. Çeşit çeşit kolye yüzük tasarımları yapıyoruz. Buradan mezun olduktan sonra iş bulma imkanımız kapasitemize ve öğrendiğimiz işe bağlı. Burada mezun olan birinin 6-7 bin lira arasında iş başı yapması mümkün. Çükü Rhino'yu biliyoruz, piyasaya uygun, yüzük, kolye tasarımlarını yapma özelliğine sahip. Ondan dolayı piyasada 6-7 bin lira maaşla iş yapabilir" dedi.

TELLİ: İNŞAAT VE MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ GİBİ BÖLÜMLERE GÖRE İŞ BULMA İMKANIM DAHA YÜKSEK

Bir diğer öğrenci Mustafa Telli de bölümünden çok memnun olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu bölümü tercih etmemin nedeni, Kahramanmaraş'ta diğer bölümlere oranla daha çok iş bulma imkanım var. Herkesin bildiği gibi Kahramanmaraş olarak kuyumculuk sektöründe çok ileride olduğumuz için bu konuda rahat iş bulabileceğimden ve geleceğimi düşündüğümden dolayı bu bölümü tercih ettim. Teknik resimde çizdiğimiz kendi hayal ürünümüz olan çizimleri atölyede döküm üzerine aktararak kendi ürünlerimizi üretiyoruz. Buradan mezun olunca inşaat mühendisliği, makine mühendisliği gibi diğer bölümlere göre iş bulma imkanım daha yüksek. Şu an mezun olsam en az 5-6 bin lira ile işe başlarım."

REKTÖR CAN: KAHRAMANMARAŞ, KUYUMCULUKTA MERKEZ HALİNE GELECEK

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can da üniversitede kaliteli bir eğitim verme adına çalıştıklarını, bu kapsamda kentteki sivil toplum kuruluşlarıyla da birçok projeye imza attıklarını söyledi. Bu projelerden biri olan Kahramanmaraş Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi sayesinde Kahramanmaraş'ın kumculukta önemli bir yere geleceğini belirten Rektör Can, "Artık kuyumcularımızın son tasarımlar, son teknolojilerle ilgili eğitimler artık İstanbul'da değil Kahramanmaraş'ta da verilmeye başlanacak. Tasarımlar için İstanbul'a ya da dünyanın başka ülkelerine gitme ihtiyacı kalmayacak. Kahramanmaraş bu anlamda Türkiye'de, hatta dünyada önemli bir merkez haline gelecek" dedi.

ÖZ: HEDEFİMİZ AVRUPA'YA İHRACAT

Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz ise kuyumculuk sektöründe esnaf ve üniversiteyi bir araya getirmek, sektöre üretimin yanında tasarım da yapabilen nitelikli elemanlar kazandırmak adına projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Projeden hem kuyumcuların hem de öğrencilerin memnun olduğunu ifade eden Öz, "Biz bunu daha çok üniversite ile esnafı birleştirelim, yani hem alaylı olsunlar hem okullu olsunlar ve yüksek teknoloji ürünler, estetik olarak dünyaya hitap edecek ürünler üretelim diyerek yola çıktık. Kahramanmaraş, kuyumculukta İstanbul'dan son en büyük katma değer ve işçilik üreten bir şehir. Bizim amacımız bunu daha çok Avrupa'ya ihracat yapabilecek kapasitede ürüne dönüştürmek. Yani iç piyasadan ve Ortadoğu'dan çok Avrupa'ya ihracata yönelik bir çalışma olsun istedik ve bunun için de üniversiteye ihtiyacımız vardı" dedi.

'MEZUN OLUNCA İŞ BULMAMA GİBİ BİR ŞANSLARI YOK'

3D modelleme merkezinin kuyumcu atölyelerine model, tasarım ve sıkıntıya düştüklerinde ihtiyacı olan kalifiye eleman desteği sağladığını ifade eden Başkan Öz, "Evet üniversitemizde okuyan öğrencilerimiz mezun olduklarında eğer belli yeteneğe ulaşmışlarsa, içlerinde bu yetenek varsa 4-5 bin, hatta 6-7 bin lira gibi maaş alabilecek kapasitede elemanlar çıkacak ve daha önce de çıktı da. Burada okuyan arkadaşlarımız kendilerini işe verirlerse, yani 'Ben bu işi yapıyorum, ben bu işi seviyorum' derlerse iş bulmama gibi şanslar yok. Burada önemli olan bu işi sevmeleri ve istemeleri" diye konuştu.

Başkan Hacı Mustafa Öz ayrıca, Kahramanmaraş Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi'ni geliştirmek adına KMTSO, KSÜ ve DOĞAKA ile birlikte hazırlayarak Avrupa Birliği'ne sundukları 3.8 milyon Euro'luk projenin de onaylandığını, proje kapsamında cihazların alınması için de alışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

