Bu da oldu! Zam yapılan simit fiyatı ekmeği geçti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde simit, son zamla ekmekten daha pahalı hale geldi. 110 gramı 1.25 liraya olan simit, 120 grama çıkarılarak 1.50 TL'ye satılmaya başlandı. Zam öncesinde 1.25 TL'lik fiyatı ile ekmekle aynı fiyata satılan simit, zamlı fiyatıyla ekmekten daha pahalı hale geldi.

VATANDAŞLAR ŞAŞKIN

2 gün önce Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği toplantısında alınan kararla fiyatı arttırılan simitler zamlı fiyatlarıyla satışa sunuldu. Durumdan habersiz simit almaya gelen vatandaşlar ise yeni fiyatlar karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

"SİMİDİN FİYATININ EKMEKTEN PAHALI OLMASI ACI BİR DURUM"

Simit almaya gelen Ahmet Bülent Özdemir, simit fiyatındaki artışın vatandaş için ağır olduğunu belirtti. Özdemir, “Simit fiyatının yükselmesi bize ağır oldu. Ekmekten bile pahalı. Bugünün şartlarına göre satıcı için normal ama ülkenin şartlarına göre çok ağır. Ufacık bir simidin fiyatının ekmekten bile pahalı olması kadar acı bir durum yok. Allah bizden daha yoksul kişilere yardımcı olsun. Bizde zorluk çekiyoruz. Eskiden orta direktik, şimdi orta direk öldüğü için yoksul sınıfına geçtik. Maddi durumu bizden daha düşükler olduğu için durum daha zor” dedi.