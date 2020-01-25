Bu deniz ürününü sadece bilenler alıyor

Türkiye denizlerinde sıklıkla rastlanılan bir deniz canlısı olan kalamar, özellikle Akdeniz mutfağında ve deniz ürünleri restoranlarında oldukça popüler iken, Anadolu şehirlerinde sadece bilenler tüketiyor, bilmeyenler ise şeklinden dolayı bu lezzeti kaçırıyor.

Kalamar, İç Anadolu şehri olan Eskişehir’de pek tanınıp tüketilmiyor. Protein ve mineraller yönünden zengin, vücut direncini yükselterek, uzun süreli enerji veren kalamar, sadece bilenler alınıp tüketiliyor. Özellikle restoranlar bu balığı bilen müşteriler için alırken, sıradan bir vatandaş ‘böcek mi bu?’ diye adeta iğrenerek güzel lezzetler kaçırıyor. Bir yumurtayla aynı kolesterol düzeyine sahip olan kalamar, fırında, kızartılarak ya da buğulama şeklinde de pişirilerek tüketiliyor.

Eskişehir’de uzun yıllardır balıkçılık yapan Muharrem Şahin, kalamar balığın Eskişehir’deki satış durumunu anlattı. Şahin, “Eskişehir’de yüzde 90 oranında vatandaş bunu ne olduğu bile bilmiyor. Gelen de ‘böcek mi bu’ diye soruyu soruyor ve gidiyor. Hâlbuki aynı deniz canlısını restoranlara giderek daha pahalı bir fiyatta afiyetle yiyor. Tabi bunu evde işlenmesi de biraz zor, ama yapan herkes gelip defalarca alıyor. Onlar bunun harika bir tadı olduğu da söylüyor” şeklinde konuştu.