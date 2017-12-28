FİNANS

Bu dijital para Bitcoin'in tahtına göz dikti!

28 Aralık 2017 11:51

Bitcoin fiyatında keskin düşüşler yaşanırken, bir başka dijital para öne plana çıkmaya başladı. Ripple XRP'nin fiyatı yüzde 20 artışla 1,43 dolar seviyesine yükseldi.

Bu dijital para Bitcoin'in tahtına göz dikti!

 Tokyo merkezli finansal hizmetler şirketi SBI Holdings ve bağlı ortaklığı SBI Ripple tarafından blok zinciri (Blockchain) teknolojisi kullanılarak geliştirilen dijital para Ripple XRP'nin fiyatı yüzde 20 artışla 1,43dolar seviyesine çıktı. Ripple XRP, ulaştığı 54 milyar dolar piyasa değeri ile Bitcoin ve Ethereum'un ardından üçüncü en büyük kripto para konumuna yükseldi.

 
BİR ANDA ÖN PLANA ÇIKTI
 
XRP'nin bir anda ön plana çıkmasından, SBI Holding ve SBI Ripple Asia'nın Japonya'da kredi kartı şirketleri ile blok zinciri (Blockchain) teknolojisinin kullanımı konusunda bir konsorsiyum oluşturduklarını açıklamaları etkili oldu.
 
Ripple XRP'nin değer kazandığı bugün Bitcoin fiyatı düne göre yüzde 6,51 düşüşle 14.377,02 dolar, ethereum ise yüzde 3.77 düşüşle 734,60dolar seviyesinden işlem görüyor.
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