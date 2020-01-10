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  4. Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.01.2020 18:42 | Son Güncelleme

Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,38 yükselirken, altının gram fiyatı yüzde 1,38, dolar/TL yüzde 1,62 ve avro/TL yüzde 2,12 düşüş kaydetti.

BIST 100 endeksi, en yüksek 119.140,10, en düşük 110.745,60 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,38 artışla 118.663,70 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,38 azalarak 293,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,36 değer kaybıyla 1.952,00 lira oldu. Geçen hafta 483,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 482,00 liraya geriledi.

Bu hafta dolar yüzde 1,62 değer kaybederek 5,8780 liraya, avro da yüzde 2,12 azalarak 6,5200 liraya düştü.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,21, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,56 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,87 ile kıymetli madenler fonları oldu.

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