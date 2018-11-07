FİNANS

Bu işi yapmak için mankenliği bıraktı

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.11.2018 11:37 | Son Güncelleme

İstanbul'da uzun süre spot ışıklarının altında fotomodellik yapan Yazgülü Amaj (23), Marmaris'e yerleşerek Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan aldığı hibeyle çiftçi oldu. İstiridye mantarı üreten Amaj, elde ettiği ürünleri kilosu 16 liradan çeşitli restoran ve otellere satıyor.

Bu işi yapmak için mankenliği bıraktı

Zonguldak'ta doğup çocuk yaşlarda ailesiyle İstanbul'a taşınan Yazgülü Amaj, bir süre bazı dizilerde yardımcı oyuncu olarak rol aldı, fotomodellik yaptı. Kent hayatının stresinden uzaklaşarak 1 yıl önce Marmaris'in Hisarönü Mahallesi'nde ormanlık alana yakın yerde arazi satın alan Yazgülü Amaj, ev yaptırdı. İstanbul'da tanıştığı oyuncu ve dansçı Suriyeli Tarek Amaj ile evlenen Yazgülü Amaj, annesi ve eşiyle birlikte çiftlikte yaşamaya başladı. Yazgülü Amaj, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Genç girişimci çiftçiler' projesinden yararlanmak için Marmaris İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne başvurdu. 30 bin lira hibe alan Yazgülü Amaj, 40 bin lira da kendi sermayesini koyarak 70 bin liraya oluşturduğu istiridye mantarı serasında üretime başladı. Eşi ve annesinin desteğiyle üretim yapan Yazgülü Amaj, 11 ton kapasiteli serasında 3 tona yakın istiridye mantarı yetiştirdi. Elde ettiği ürünleri kilosu 16 liradan çeşitli restoran ve otellere satmaya başladı.

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'DOĞA DOKUSU VE MARMARİS AŞKI BENİ BURAYA GETİRDİ'

Marmaris ve doğa aşığı olmasının kendisini çiftçiliğe doğru götürdüğünü söyleyen Yazgülü Amaj, "Kalabalık metropol şehirlerin stresi ve mesleğimin çeşitli zorlukları, genç yaşta çok yıprattı. Genç yaşlarda elde ettiğim o yaşam bana zevk vermemeye başladı. O şaşaalı hayattan kurtulmak için Marmaris'e sıklıkla geliyordum. Karadeniz çocuğu olmam, doğa dokusu ve Marmaris aşkı beni buraya getirdi. Bir anda karar vererek gelecek yaşamımdaki huzur ve mutluluğa adım attım" dedi.

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Yazgülü Amaj, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nejmettin Kaya'nın teşvikiyle işe giriştiğini söyleyerek, "Önümüzdeki yıllarda çiftlik içinde ayrı küçük bir tesis kurarak, mantarın kurutma ve paketleme işlemini yaparak, ihracat yapmayı planlıyorum. Yaptıklarımı öğrenen kadın komşularım ziyaretlerime gelerek, onlar da hibe alarak çeşitli alanlarda üreticilik yapmak istediklerini söyledi. Şu an çok mutlu ve huzurluyum" diye konuştu.

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İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nejmettin Kaya da amaçlarının, bakanlığın desteğiyle kırsalda genç girişimcilerle üretimi artırmak olduğunu söyledi. KAYNAK:DHA


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fotomodel marmaris istiridye mantarı Tarım ve Orman Bakanlığı hibe

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