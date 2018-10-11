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Bu kestaneyi almak için Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.10.2018 12:02 | Son Güncelleme

Düzce'de, orman köylülerince bahçelerden toplanarak, pazarda satışa sunulan ve 'Düzce kuzusu' denilen kestanenin ünü, yurt geneline yayıldı. Kestane almak için Türkiye'nin dört bir yanından alıcı geliyor. Sezonda 3-4 bin ton kestane satılıyor.

Bu kestaneyi almak için Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar

Aziziye Mahallesi'ne 'Kestane Pazarı'nın kurulmasıyla kentte 'Düzce kuzusu' denilen kestanenin ünü, yurt geneline yayıldı. Orman köylülerinin bahçelerden toplayarak, pazarda satışa sunduğu kestaneleri almak isteyenler, kente gelmeye başladı. Düzce kestanesinin zarının ince olduğunu belirten satıcılar, Bursa ve İzmir'deki ürünlerden daha çok tercih edildiğini söyledi. Düzce'den ülke geneline, kestane sezonu olan ekim ve kasım aylarında 3- 4 bin ton satış yapıldığı belirtildi. Kestane pazara gece 00.00’dan itibaren kurulmaya başlıyor ve 10.00’a kadar alıcılar pazardan ürün alıyorlar.

'TÜRKİYE'NİN KESTANE BORSASINA DÖNÜŞTÜ'

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, 'Kestane Pazarı'nı ziyaret edip, 30 kilogram kestane satın aldı. Kent için kestanenin çok önemli olduğunu belirten Ay, "Pazarcı esnafımızın sorunlarını dinlemek için geldik. Burada doğal bir pazar oluşmuş. Düzce, Türkiye'nin 'kestane borsası' haline gelmiş. Kestanemiz de çok kaliteli. Buraya bakıyoruz; Adıyaman’dan, Samsun’dan, Ordu'dan, Erzurum'dan, çeşitli illerden kestane almaya gelenler var. Bizim ilçelerimizden kestane buraya geliyor ve buluşup pazarlık yapıyorlar. Ortalama her pazar kurulduğunda 150 ile 200 ton arasında kestane satıldığına göre ciddi bir pazar. Herkes Düzce’nin kestanesini tercih ediyor. Bizim kestanemizin lezzeti çok güzel. Aynı zamanda kavrulduğunda kabuğundan çok kolay çıktığı için tercih ediliyor. Bursa daha çok şekerleme ile alakalı olduğu için bizimkisinin hemen kavrulup yenmesi daha güzel oluyor" diye konuştu.

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'SEZONDA 3-4 BİN TON KESTANE SATILIYOR'

Kestane bahçelileri olan Düzceli üreticilerden Hüseyin Tunçer ise "Düzce kestanesinin aroması diğer kestanelere göre daha farklı. Daha tatlı, lezzetli, tercih edilen bir kestane. Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’nin çok tercih ettiği kestane. Şu anda da kestane almak için Düzce’ye gelen çok sayıda esnaf arkadaşımız var. Onlara yardımcı oluyoruz. Kamyonları yüklediler, gidiyorlar. İlimiz için ciddi bir gelir. Ormanlarda kestaneler ziyan olup gidiyor. Ancak şimdi toplanıyor ve istihdama, gelire dönüşüyor. Düzce’nin tanıtımı içinde faydalı oldu. Sezonda Düzce’de 3 ile 4 bin ton arasında kestane satılıyor. Rekoltemiz gayet iyi ancak bu doğal bir durum. Bazen olmayabiliyor. Bu yıl geçen yıla göre bir tık daha az. Neredeyse yarısına düştü. Fiyatlar da gayet güzel. Bugün kestane 8 lira ile 17 lira arasında satılıyor. Kabuğuna, kalibresine göre minimum 8 maksimum ise 17 liraya kadar değişiyor" dedi.

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'BU KESTANENİN ZARI YOK'

Ankara'da kestane satışı yapan Halit Tüfekçioğlu da "Batı Karadeniz Bölgesi'nin en meşhur pazarı burada kuruluyor. Düzce kestanesi kuzu kestane. Bursa kestanesi farklı. Bu ufak kestane ancak lezzetli oluyor. Bu kestanenin zarı yok. Bursa kestanesinde zar olur, bunda olmaz. Ben Ankara'dan geliyorum. Kestane işi yapıyoruz" diye konuştu.

Fikret Keten ise Ordu'dan Düzce'ye geldiğini belirterek, "Ordu'da sebze ve meyve işleriyle uğraşıyoruz. Buranın kestanesini tercih etmemizin sebebi 'kuzu' kestane olması. Bizim Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en tercih ettiği kestane türü budur. Kestane; Bursa, Kütahya ve İzmir tarafında da var ama Doğru Karadeniz halkı bu kestaneyi daha çok sever. Bu kestane şekerli olur. Halk bu kestaneyi daha çok tutar. Burası Doğu Karadeniz'in en büyük pazarı ve kestane almak için Türkiye'nin dört bir yanından alıcı gelir" dedi.

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düzce Kestane

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