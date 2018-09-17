FİNANS

Bu mesleğin son beş ustası kaldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.09.2018 11:46 | Son Güncelleme

Yalova’da altın ve gümüşü el emeği ile işleyen 50 yaşındaki İbrahim Kaba, 10 yaşından beri mesleğini icra ediyor.

Bu mesleğin son beş ustası kaldı

Müşterilerinin talebine göre altın ve gümüşü işleyerek birbirinden güzel yüzük ve kolyeler hazırlayan İbrahim Kaba, "Gelecek nesil bu mesleği bilmeyecek, çünkü çırak bulamıyoruz" dedi.

Mesleğe nasıl başladığını anlatan Kaba, "1977 yılında Erzurum'da taş mağazaları bölgesinde bu mesleğe başladım. Mesleğimi ilerletmek için 1986 yılında İstanbul'a geçtim. 2001 yılında da kapalı çarşıya geçtim. 2001 yılından bu yana hala bu mesleği sürdürüyorum. 2013 yılında da Yalova'ya geldim. Yalova'da devam ediyorum mesleğime. Bir ürünün ortaya çıkması modelin şekline bağlıdır. Taşlı veya taşsız dediğimiz modeller vardır. Erkek yüzüğünde de aynı şekildedir, bayan takılarında da aynı şekildedir. Bu işçiliğe bağlıdır. Yani taşlı modellerde zaman süreci diye bir şey yoktur. Çünkü zamana bağlı bir işimiz yok" diye konuştu.

Türkiye'de sadece 5 el ustasının kaldığını söyleyen Kaba, teknoloji geliştikçe el sanatlarının öldüğünü söyledi. Yaptıkları sanatın bir dahaki nesile ulaşmayacağını belirten Kaba, “İşi öğretecek çırak bulamıyoruz" dedi.

meslek-buyuk1

Kaba, “El işçiliği Türkiye'de maalesef ön plana çıkmıyor. Bunun sebebi de yeni nesilden kaynaklanıyor. Talep üzerine kimsenin gelmediğini görüyoruz. Eleman bulup çalıştıramıyoruz açıkçası. Türkiye'de yaklaşık 5 kişi varız. Bu el işlemeciliği derken, yanlış anlaşılmasın, motifden bahsediyorum. El sanatkarlığından bahsetmiyorum. Çünkü el sanatkarlığı İstanbul'da çok var. Sedefkar ustalarımız çok var. Ama el kalemi olarak Türkiye'de azalma var. Teknolojinin önüne geçemiyoruz, çünkü yeni programlar çıktı. Kalıpçılık artık 2. plana atıldı" şeklinde konuştu.

Kaba, "Bizim sanatımızı sevmeden yapmak mümkün değil. Sevince işin güzelliği ortaya çıkar" dedi. İHA

PARTNERÜnlülerin tuttuğu takımlarÜnlülerin tuttuğu takımlar
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altının fiyatıGram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altının fiyatı
Bütçe, ağustosta 5.8 milyar lira açık verdi Bütçe, ağustosta 5.8 milyar lira açık verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yalova takı işleme kolye yüzük

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yasa ile çıraklık süresi de emeklilik kapsamına alınacak

Yasa ile çıraklık süresi de emeklilik kapsamına alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İş Bankası’ndaki CHP hisseleri Hazine'ye geçmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İş Bankası’ndaki CHP hisseleri Hazine'ye geçmeli

EDS'de yeni dönem! Her kural ihlali için ayrı ceza

EDS'de yeni dönem! Her kural ihlali için ayrı ceza

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Bu paraya paha biçilemiyor! 35 bin TL veren var

Bu paraya paha biçilemiyor! 35 bin TL veren var

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altının fiyatı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altının fiyatı

Bütçe, ağustosta 5.8 milyar lira açık verdi

Bütçe, ağustosta 5.8 milyar lira açık verdi

Sanayi üretimi yüzde 5.6 artı

Sanayi üretimi yüzde 5.6 artı

İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik rakamları açıklandı

EDS'de yeni dönem! Her kural ihlali için ayrı ceza

EDS'de yeni dönem! Her kural ihlali için ayrı ceza

İş Bankası'ndan 'hisse' açıklaması

İş Bankası'ndan 'hisse' açıklaması

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.