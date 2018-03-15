FİNANS

Bu okula giden işsiz kalmıyor!

15 Mart 2018 15:34

Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknolojileri Programı öğrencileri, mezun olduktan sonra iş bulma kaygısı yaşamadan mesleklerine başlayabiliyor.

Bu okula giden işsiz kalmıyor!

 Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknolojileri Programı öğrencilerine sektörün ihtiyaçları göz önüne alınarak birinci sınıf sanayi dalgıçlığı eğitimi veriliyor.

 
Sualtı Teknolojileri Programı dalış eğitmeni Ömer Salih Aslan, dalış zenginliği açısından önemli bir yere sahip olan Sinop kıyılarının sadece dalış tutkunları için değil, sualtı teknolojisi alanında eğitim gören üniversite öğrencileri için de önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.
 
Bölümde öğrenim gören öğrencilere dünya standartlarında kaliteli eğitim verildiğine dikkati çeken Aslan, "Öğrencilere önce balık adam eğitimi veriyoruz. Dalış eğitimi alıyorlar. Ardından sanayi dalgıçlığı eğitimini aktarıyoruz. Özel ekipmanlarla ders gören öğrencilerimiz karada kaynak makinesi ile profesyonel kaynak, kesme ve tesviye işlemlerini öğreniyor. Öğrenciler, daha sonra su altında özel giysi ve ekipmanlarla ders alıyor." dedi.
 
SANAYİ DALGICI VE BASINÇ ODASI
OPERATÖRÜ OLARAK ÇALIŞABİLİYORLAR
 
Eğitim süresince uygulamaya önem verdiklerine işaret eden Aslan, teknik ekipman ve teçhizat olarak en iyi program konumunda bulunduklarını, öğrencilerin mezun olduklarında piyasada sanayi dalgıcı ve basınç odası operatörlüğünde çalışabildiğini anlattı.
 
 
Mesleğin zor olduğunu, bölümde kayıtlı 18 öğrenciden 10'unun eğitime devam etmediğini dile getiren Aslan, şunları kaydetti:
 
"Su altında kaynak çalışması yapıyoruz. Mesleki yaşamlarında öğrencilerimiz, buradan aldıkları bilgileri gemi altı kaynak, enkaz kesme gibi işlemlerde kullanacak. Her öğrenciye yeteri sayıda elektrot ve metal bir parça verilerek su altına indirilen platform üzerine bu parçayı kaynatmalarını istiyoruz. Öğrencilerimiz su altında bu işlemleri yaparken biz de yukarıda kaynağın nasıl yapılması gerektiğini anlatıyoruz. Öğrencilerimiz aldıkları eğitim sayesinde iş kaygısı yaşamadan meslek hayatına atılıyor. Birinci sınıf sanayi dalgıcı olarak mezun olan öğrencilerimiz yurt dışında da iş bulabiliyor. Çünkü sektörde bu iş gücüne ihtiyaç var. Geçmiş yıllarda mezun olan öğrencilerin tamamı çalışıyor. Çalışma şartları zor ancak eğitimini tamamlayabilenler iyi bir maaşla iş bulmada sorun yaşamıyor."
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