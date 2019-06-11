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Bu otelde duş 15 euro, 4 saatlik oda 80 euro

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.06.2019 09:34 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük Havalimanı oteli İstanbul Havalimanı’nda açıldı. İstanbul Havalimanı içinde açılan 451 odalı otelin dünyada başka bir benzeri yok.

Odaların günlük ve saatlik olarak satılan havalimanı otelinde dört saatlik oda fiyatları 80 eurodan başlıyor. Otelde sadece duş almanın fiyatı ise 15 euro.

Dünyanın en büyük havalimanı oteli büyük ilgi görüyor

Açıldığı günden bu yana dünyada büyük ilgi gören ve dünyanın en büyük havalimanı olma özelliğini taşıyan İstanbul Havalimanı, dünyanın en büyük havalimanı oteline de ev sahipliği yapıyor. İstanbul Havalimanı'nda faaliyete geçen 451 odalı otelin dünyada eşi benzeri yok. Odaları günlük ve saatlik olarak satılan otelde 4 saatlik bir oda fiyatı ise 80 eurodan başlıyor
İstanbul Havalimanı’nda açılan otele yoğun ilgi olduğunu söyleyen Yotel İstanbul Havalimanı Genel Müdürü Bora Göymen, "Bizim için çok heyecanlı bir proje. Türkiye’ye ilk girişimiz. Yotel büyümekte olan bir gurup. Dünyanın en büyük havalimanında biz kendi açımızdan en büyük otelimizi açtık. Terminal içinde bulunan bu şekilde hem hava tarafında hem kara tarafında 451 tane odası olan başka bir otel yok. Kolaylıkla buna dünyanın en büyük havalimanı oteli olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

SATILIK ODALARA YOĞUN İLGİ

SATILIK ODALARA YOĞUN İLGİ
Otele ilginin yoğun olduğunu ve beklentinin üstünde talep aldıklarını söyleyen Göymen, "Şu anda bulunduğumuz yer Yotel’in hava tarafında pasaport kontrolünden sonra olan kısım. 174 odaya sahibiz. Burada saatlik satışları var. Minimum dört saatlik satışları var. Şu anda sizlerinde bildiği gibi otelcilik tamamen taleple alakalı. Fiyatlar sürekli değişken olmakla beraber. Şu anda başlangıç fiyatımız 80 eurodan başlıyor. Dört saatin üstünde kaldığınız her saat başına bir miktar fazla ödüyorsunuz. Saatlik sattığımız için otelin doluluk oranı 100 de yüzleri geçmiş durumda. Tabii taleple alakalı daha da fazla olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

HEDEF AYNI ODAYI BİR GÜNDE BİRKAÇ KEZ SATMAK

HEDEF AYNI ODAYI BİR GÜNDE BİRKAÇ KEZ SATMAK
Saatlik satılan odaları günde beş kez satabileceklerini söyleyen Göymen, "Bizim amacımız aynı odayı günde 2 veya 3 kere satabilmek. Bu bile çok zor, ama bu şekilde çalışıyoruz. Bunu yapabildiğimiz zaman zaten size 100 de 200 doluluğu vermiş oluyor. Bu da çok büyük bir başarı. Kara tarafında da 277 odamız var. Oranında genelde gecelik sistem üzerine kurulmuş bir sistemi var. Fakat orada da ihtiyaç dahilinde 4 saatten başlayarak saatlik odaya da kabul ediyoruz. Kara tarafında doluluk oranı şu an yüzde 50- 60’larda.
Tahminim bayramdan sonra hem yolcu sayısında ki artışla, hemde uçak sayısında ki artışla rakamların istediğimiz yere geleceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu. İstanbul Havalimanı'nın açılışından kısa bir süre geçmesine rağmen beklentilerin üzerine çıktığını söyleyen Göymen, "İstanbul Havalimanı'nın etrafında olan otel sayısı parmakla sayılacak kadar az. Dolayısı ile aynı taleple hareket ettiğiniz zaman neredeyse hiç kadar otelin bulunduğu alanda size ne kadar talebin geleceğinin göstergesi. Nitekim çok hızlı başladık. Hiç tereddüt etmeden doluluklar yükseldi. Çok başarılı başladık" diye konuştu.

YOLCULARA 15 EUROYA DUŞ İMKANI

YOLCULARA 15 EUROYA DUŞ İMKANI
Otel’de sadece oda hizmeti vermediklerini isteyen 15 euro karşılığında yolculara sadece duş imkanı sunduklarını söyleyen Göymen, "Amacımız normal havalimanı dışında bir otelin getirdiği tüm hizmetleri yolcularımıza sunmak. Fakat yolcu profilinden dolayı terminal ve havalimanı yolcusunun hizmetleri farklı. Biz de onlara yönelmek istedik. Öncelikli olarak saatli satış.
Longe hizmeti veriyoruz. Burada belli zamanlarda kalınıp, internetinize bağlandığınız yemeğinizi yediğiniz bir hizmet veriyoruz. Airport Longe kısmını da veriyoruz. Duş imkanlarımız var. Sadece duş yapabiliyorlar. Sadece bulunduğumuz Longe girebiliyorlar veya sadece konaklayabiliyorlar.
Bir duşun maliyeti 15 euro. Duşa yolcuların ilgisi çok iyi" açıklamalarında bulundu.

İŞ ADAMLARI İÇİN ÖZEL GÖRÜŞME ODALARI

İŞ ADAMLARI İÇİN ÖZEL GÖRÜŞME ODALARI
Oteli kullanan İş adamlarına toplantı odası hizmeti sunduklarını söyleyen Göymen, "Otelimiz 25 bin metre kare. 451 odamız var. 277 tane kara tarafında 174 tane hava tarafında. Hava tarafındaki odalarımızın 102 tanesi küçük saatlik odalar.
3 metre kareden başlıyor. Kar tarafındaki odalarımızda 13 metre kareden başlıyor, 30 metre kareye kadar çıkıyor. Ayrıyeten 5 tane süitimiz var onlarda 70 metre kareden başlıyor. Ayrıca İş adamları için Toplantı salonu veya iki kişilik özel görüşme salonları var. Uygun bir ücret karşılığında müşterilerimiz buralardan da yararlanabiliyor” dedi.
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