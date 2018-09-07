FİNANS

Bu paraya paha biçilemiyor! 35 bin TL veren var

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.09.2018 11:22 | Son Güncelleme

Ordu'da bir iş yeri sahibinde bulunan ve bankanın basım hatasından kaynaklı eksiği bulunan 100 TL'lik banknot paranın değeri duyanları şaşırtıyor. Parayı, Hollanda'dan gelen bir müşterisinden aldığını belirten Mustafa Gedikli, 30 bin TL'ye kadar teklif verdiklerini ancak bu fiyata satmayı düşünmediğini söyledi.

Bu paraya paha biçilemiyor! 35 bin TL veren var

Ordu’nun Altınordu ilçesinde dövme sanatçısı olan Mustafa Gedikli'de bulunan 100 TL'lik banknot diğerlerinden farklı. Paranın ön yüzündeki sağ üst köşesinde 100 yazması gerekirken, bankanın baskı hatasından kaynaklı 10 yazıyor. İlk bakışta sahte olabileceği düşünülen paranın, yapılan araştırmalar sonucu koleksiyon değeri olduğu anlaşılıyor. Parayı, Hollanda'dan gelen bir müşterisinden aldığını belirten Gedikli, 30 bin TL'ye kadar teklif verdiklerini ancak bu fiyata satmayı düşünmediğini söyledi.

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"Para, Hollandalı bir müşteriden geldi, ilk baktığımda sahte zannettim”

Gedikli, “Ben ilk başta bu parayı sahte zannettim, daha sonra araştırınca anladım ki koleksiyon değeri varmış. Bu parada bankanın basım hatası var. Sağ üst köşesinde bir tane sıfırı noksan, hatası o. Biraz araştırma yapınca böyle paraların olduğunu, değerinin biçilemediğini anladım” dedi.

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“30-35 bin TL’ye kadar fiyat teklif ettiler”

“Şu an bu paraya teklif verenler 30-35 bin TL’ye kadar çıktı ama daha da araştırmaya devam ediyorum” diyen dövme sanatçısı Gedikli, “Sonuçta çok nadir görülen bir olay. Bayağı bir araştırma yaptım, şu an tek gibi görülüyor. Farklı bir parada (10 TL) daha önce sıfır hatası olmuş, onlar belirli bir miktara satmışlar” şeklinde konuştu.

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Tesadüfen koleksiyonuna ekledi

Aynı zamanda yaklaşık 1 yıldır para koleksiyonu da yapan Gedikli, çoğu kağıt parayı topladığını, hatalı olan 100 TL’lik banknotun da tesadüfen koleksiyonuna eklendiğini aktardı. Kendisine verilen fiyatı yeterli bulmadığını bu yüzden de satmayı düşünmediğini ileri süren Mustafa Gedikli, alacağı yüksek teklifleri bekleyeceğini belirtti. İHA

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Anahtar Kelimeler:
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
HADİ ORDAN. 30-35 BİN TL VERECEKLER SEN VERMEYECEKSİN. S S S
ya 100tl ye değil 30k 1k versinler anında verirsin abartmayın ya haberi görüp gerçekten inanlar olacaktır.
La bırak ona 30 yada 35 bin tl deyil 5000 tl bile veren koleksiyonerin ben kafasına tüküreyim...sonuçta basım hatası..yeri geliyor gazetelerin hergün basım hatası oluyor..ha para koleksiyonu ha gazete..şuanda o para geçersiz bir mali değeri kocaman bir sıfırdır..bana şahsen desenki 50 tl ver bunu vereyim sana verirsem adam deyilim..kime keklemeye çalışıyorsun sen..30 bin tl vericeklerde sen vermicen parayı:))
maksimum ederi o eskilikte 500
para sahte
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