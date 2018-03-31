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Bu suçları işleyenler işçi olamayacak

31 Mart 2018 15:02

Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak istihdam edilecek "eski hükümlüler"in tanımı, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle değiştirildi.

Bu suçları işleyenler işçi olamayacak

 Kamu kurum ve kuruluşlarına eski hükümlü işçi alınmasını düzenleyen yönetmelikte değişikliğe gidildi.

 
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle, kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak istihdam edilecek "eski hükümlü"lerin tanımı yenilendi.
 
Düzenlemeyle, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlarla milli savunmaya karşı suçları işleyenler, istihdam edilecek eski hükümlü tanımının dışında sayılacak.
 
Ayrıca, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkum olanlar da bu tanımın dışında tutulacak.
 
Söz konusu yönetmeliğe eklenen geçici bir madde ile eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğü kapsamında işe almalarda da düzenleme yapıldı.
 
Diğer tüm gerekleri taşımasına rağmen, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan "eski hükümlü" şartını taşımadığı gerekçesiyle sürekli işçi kadrosu ve geçici işçi pozisyonuna geçirilemeyen alt işveren işçilerden bu yönetmelik kapsamında eski hükümlü olduğunu belgeleyenler, ilgili kurum ve kuruluşça talepte bulunulmaksızın söz konusu yükümlülük kapsamında işe alınabilecek.
 
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