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Bu tavuğun değeri arabayla yarışıyor!

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.04.2018 12:48 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, fiyatları 200 ile 10 bin lira arasında değişen tavuklar açık arttırma usulüyle satışa çıkarıldı. Görenleri hayran bırakan birbirinden farklı 10 türde tavuk satıldı.

Bu tavuğun değeri arabayla yarışıyor!

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan bir salonda Körfez Tavuklar Derneği tarafından birçok farklı il ve ilçeden gelen tavuklar meraklılarına sunuldu. Yaklaşık 10 çeşit değerli tavuk türü salonda sergilendi.

Fiyatları 200 ile 10 bin lira arasında değişen tavuklar üreticiler tarafından açık arttırma usulü ile satıldı. Farklı boyut ve renklerdeki tavuklar, özellikleriyle görenleri kendilerine hayran bıraktı.

Yapılan etkinlik ve tavuklar hakkında bilgi veren Körfez Tavuklar Dernek Başkanı Ceyhun Yüksel, "Burada bir açılış müzayedesi düzenledik. Birçok il ve ilçeden çeşitli cinslerden hayvanlar geldi.

Yüksek fiyatlarda olan, 1000 liradan başlayıp 10 bin liraya kadar çıkan, daha düşük rakamlara geldiğimizde 200-300 liraya çıkan hayvan çeşitleri var. Burada şu an en pahalı hayvanlar arasında Brahmalar, Küpeli Araucanalar geliyor.

Bunlar tabi her hobicinin kendine özgü zevkiyle beslediği hayvanlar. Bu hayvanlarla değerli çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalarla güzel yerlere getirmeye çalışıyoruz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
tavuk açık arttırma

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