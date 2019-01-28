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Bu tavuğun kanı hariç her yeri simsiyah! Tanesi 150 lira

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.01.2019 10:19 | Son Güncelleme

Bursa’da süs hayvanları yetiştiren bir girişimcinin yetiştirdiği tavuğun kanı hariç her yeri simsiyah. Tavukların tanesi 150 liradan satılıyor.

Bu tavuğun kanı hariç her yeri simsiyah! Tanesi 150 lira

Halk arasında 'beyaz et' denince akla ilk gelen tavuk etinin siyahı görenleri şaşırtıyor. Endonezya’nın Cava Adası menşeli "ayyam cemani" cinsi tavuk ve horozlar, simsiyah tüy ve etleriyle görenleri hayretler içinde bırakıyor. Eti, tüyü, ibibiği, ağız içi, ayakları ve tüyleri kömür karası olan tavuğu görenler şaşırıyor.

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Bursa’da süs tavukları yetiştiriciliği yapan Ömer Faruk Erdönmez tarafından 4 yıldır bakılan tavukların tanesi 150 liradan satılıyor.

Ayyam cemaninin Cava Adası'nın Kedu bölgesinde yetişen bir tavuk olduğunu ifade eden Ömer Faruk Erdönmez, “Bu tavuğun gördüğünüz gibi ibiği, derisi, eti ve ayakları siyah. İç organları da siyah. Tek beyaz olan yumurtasıdır. Kedu halkınca bu hayvanın talih getirdiğine inanılır. Bizim 4 yıldır çiftliğimizde bulunuyor.

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Yapı itibariyle sülünü andırıyor. Hareketli gayet hızlı hayvanlardır. Diğer tavuklar gibi beslenir. Ölen bir tavuğumuzun içini açıp baktığımızda her tarafının siyah olduğunu gördük. Bunu besleyecek hayvanseverlere şunu tavsiye ediyoruz: Irk özelliklerini iyi tanısınlar, siyah rengin tonlarının bütün vücuda yayılması gerekir. Gaga içinin de siyah olması gerekir. Beyaz gagalar standart dışı bir renktir. Biz hayvanın tanesini 150 liradan satmaktayız.

Piyasada çok yüksek fiyatlar söylenmesi kişiden kişiye değişir. Bu hayvanların dikkat edilmesi gereken bir özelliği ürkektir, çok yükseğe sıçrayabilirler” diye konuştu.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
siyah tavuk Endonezya’nın Cava Adası bursa ayyam cemani

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